Emelec y Macará abrirán el campeonato ecuatoriano 2022

Redacción Deportes

Se acaba el tiempo de receso y el campeonato ecuatoriano de fútbol se inaugurará este 18 de febrero de 2022. Emelec y Marcará jugarán el primer partido oficial de la temporada, en el estadio George Capwell.

Por el momento, los representantes de los equipos buscan llegar a un acuerdo con la empresa dueña de los derechos audiovisuales del torneo, debido a una deuda que supera los USD 13 millones. Dependiendo de ese concilio se ratificará la fecha inicio.

Entre tanto, Emelec y Macará abrirán la fiesta del fútbol nacional. Ambos disputaron partidos de preparación, durante la pretemporada y quedaron listos para los duelos oficiales.

Esta temporada el torneo se jugará con el mismo sistema que en el 2021, estos son algunos detalles:

Nuevos Clubes

Gualaceo y Cumbayá son los equipos que ascendieron desde la Serie B. En el caso de los azuayos, ya había estado en la Serie A, mientras que será el debut de los pichinchanos en la categoría privilegiada.

Sistema de campeonato

El campeonato se jugará con el mismo sistema que en el 2021. Esto incluye dos etapas, de 15 fechas cada una, en la que todos los clubes se medirán entre ellos. El ganador de cada etapa disputará las finales de ida y vuelta. En caso de haber un solo ganador, será campeón directo.

Cantidad de clubes

Son 16 los equipos que conforman la Serie A. Independiente del Valle es el vigente campeón del torneo.

Fechas determinantes

La primera etapa se juagará entre el 28 de febrero y el 29 de mayo, mientras que la segunda arrancará el 3 de julio y terminará el 23 de octubre. Las finales se programaron para el 6 y 13 de noviembre.

Programación de la primera fecha

Viernes 18 febrero

Emelec vs. Macará (19:00)

Sábado 19 Febrero

Mushuc Runa vs. Universidad Católica (15:00)

Liga de Quito vs. Gualaceo (17:30)

Delfín vs. Barcelona (20:00)

Domingo 20 de febrero

Orense vs. Aucas (14:00)

Guayaquil City vs. Deportivo Cuenca (16:30)

Cumbayá vs. Independiente del Valle (19:00)

Lunes 21 febrero

Técnico Universitario vs. 9 de Octubre (19:00)