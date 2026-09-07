Emelec ganó y escapó del hexagonal del descenso de la Liga Pro 2026

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Emelec logró una ajustada victoria de 1-0 sobre Manta en el Estadio George Capwell por la fecha 29 de la Liga Pro la noche de este lunes 7 de septiembre de 2026, con lo que escapó del hexagonal del descenso y condenó un poco más a su rival.

Emelec ganó un partido crucial

Emelec empezó la fecha 29 en la zona del hexagonal del descenso. Con ese panorama, una victoria era urgente para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones, a falta de tan solo un juego para completar el calendario de la primera parte del torneo.

Los azules fueron pacientes y poco a poco arrinconaron a los manabitas sobre su arco, especialmente desde los 63 minutos, cuando fue expulsado por doble amarilla el mediocampista nacional Juan Enrique Nazareno.

Con un jugador más, se volcaron sobre el arco defendido por Félix Zambrano hasta los 74 minutos, cuando este fue reemplazado por el experimentado Walter Chávez, quien no tuvo tiempo de acomodarse bajo los tres palos y recibió el gol de inmediato.

El argentino Aníbal Leguizamón lo derrotó a los 75 con un certero golpe de cabeza que conectó tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por José Francisco Cevallos. El defensa central remató libre de marca.

Explotó la caldera!!!! 🎽



Leguizamón apareció completamente solo y cabeceó para el 1-0 de @CSEmelec ante el Manta.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/KS2zVJmuCm — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 8, 2026

Emelec seguirá en la A

Con este resultado, el ‘Bombillo’ escaló a la novena posición con 39 puntos, fruto de una irregular campaña en la que ganó tan solo 10 duelos, empató nueve y perdió los otros 10 en las primeras 29 fechas del torneo.

El Manta sigue en la última casilla con tan solo 20 unidades, confirmándose como el equipo más irregular del año y el principal candidato para descender en un grupo en el que también están Delfín, Técnico Universitario, Orense y Deportivo Cuenca.

Guayaquil City y Mushuc Runa dirimirán en la fecha final cuál irá al hexagonal del no descenso y quién al cuadrangular por un cupo a la Copa Sudamericana, en el que ya están Emelec, Leones FC y Libertad (que también tiene opciones de ingresar en el hexagonal por el título).

En la jornada de cierre, Emelec viajará a Ambato para medirse a Macará en el Estadio Bellavista, mientras que Guayaquil City recibirá a Mushuc Runa en el Estadio Christian Benítez, en lo que se proyecta como el partido clave de la fecha.

Te recomendamos: