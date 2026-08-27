Emelec acude a Ezequiel Medrán para evitar el descenso

El Club Sport Emelec presentó novedades este 27 de agosto de 2026. El ‘Bombillo’ tiene en el argentino Ezequiel Medrán, de 45 años, a su nuevo director técnico. El exarquero llega con la misión de alejar al equipo azul de la zona de descenso.

Emelec confía en Ezequiel Medrán

Conocido como ‘El Profesor’, Medrán es un exarquero argentino que defendió a clubes como Atlético Rafaela, Boca Juniors, Belgrano, San Martín de San Juan, Cerro Porteño, Deportes La Serena y Cobresal. Tras retirarse como futbolista en 2017, inició su carrera como entrenador.

El argentino dirigió a Central Norte, Atlético Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Colón. Su etapa más destacada fue con Gimnasia, equipo al que llevó hasta una final del reducido por el ascenso a la Primera División de Argentina, aunque perdió ante San Martín de San Juan.

Medrán fue despedido de Colón el 3 de agosto de 2026, después de una serie de malos resultados. Ahora tendrá un nuevo desafío en Ecuador, al asumir el banquillo de Emelec.

Emelec, comprometido en la tabla

El ‘Bombillo’ ocupa actualmente el puesto 12 de la clasificación, con 32 puntos. Por debajo aparecen Orense, con 30; Técnico Universitario, con 26; Delfín, con 24; y Manta, con 17. Los cuatro últimos en esta fase disputarán el cuadrangular por no descender de la Serie A del fútbol ecuatoriano.

Medrán reemplazará como técnico a Cristian Nasuti y tendrá poco tiempo para trabajar antes de su debut. Emelec recibirá a Leones Fútbol Club el domingo 30 de agosto del 2026, a las 18:00, en el estadio George Capwell de Guayaquil.

El nuevo entrenador de los azules llega con el objetivo inmediato de conseguir resultados que permitan al conjunto porteño tomar distancia de los últimos lugares y evitar complicaciones en el tramo decisivo y final de la temporada.