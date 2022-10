El Nacional recibe a Libertad en el Atahualpa, por el ascenso a Serie A

Jugadores de El Nacional festejan un gol en la serie B de Ecuador. Foto: Twitter @elnacionalec

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Nacional y Libertad jugarán en el estadio Atahualpa de Quito, por la fecha 34 de la LigaPro en la Serie B, el jueves 20 de octubre del 2022 desde las 19:00. Se trata de un partido clave por el ascenso a Primera División.



Una victoria de El Nacional los devolverá a la LigaPro Serie A para el 2023 marcando el retorno de uno de los equipos más exitosos del país con 13 títulos locales, el último logrado en el 2006.

A ello se suma que 24 veces jugó la Copa Libertadores, cinco la Sudamericana, tres la Merconorte y dos la Conmebol.

El Nacional y sus rivales

El Nacional ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos, fruto de 16 victorias, nueve empates y ocho derrotas. Anotó 46 goles y recibió 32 para un gol diferencia positivo de +14.



En la segunda posición marcha el Independiente Juniors con 52 puntos, pero al ser filial del Independiente del Valle, cuadro que milita en la Serie A, está descartado en la pugna por un cupo para subir a la Primera División de Ecuador.



Quien si tiene opciones de ascender es América que está en la tercera posición con 51 puntos. Los consiguió tras 13 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Anotaron 38 goles y recibieron 28 para un gol diferencia positivo de +10.



El tercer equipo con posibilidades de ascender es el Libertad con 50 unidades cosechadas luego de 13 victorias, 11 empates y nueve derrotas. Los lojanos marcaron 36 goles y recibieron 33 para un gol diferencia positivo de +3.

El Nacional tiene todo a su favor para retornar a la Primera División.

​

EL Nacional y los partidos de la Fecha 34

18 de octubre

19:00 Independiente Juniors vs. Imbabura

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón

​

19 de octubre

15:00 Atlético Santo Domingo vs. América

Estadio: Olímpico Etho Vega

Ciudad: Santo Domingo



15:00 Manta vs. Chacaritas

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta



19:00 Búhos vs. Olmedo

Estadio: Los Chirijos

Ciudad: Milagro

​

El Nacional jugará el 20 de octubre del 2022

20 de octubre

19:00 El Nacional vs. Libertad

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito

Visita nuestros portales:

Las noticias de Quito en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec

Más sobre el hogar en www.revistafamilia.ec

La tabla de goleadores en Serie A