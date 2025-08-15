El Nacional tenía un único objetivo en la fecha 25 del campeonato ecuatoriano: ganar de visitante al Delfín. Y lo logró este viernes 15 de agosto, en la apertura de la jornada, imponiéndose 3-0 en el Estadio Jocay de Manta y escalando posiciones importantes en la tabla.

Antes del partido, el ‘Bi-Tri’ se encontraba merodeando el cuadrangular del descenso, pero con estos tres puntos ascendió a la décima posición con 28 puntos, escapando por lo menos durante lo que resta de esta jornada y la siguiente de la posibilidad de disputar esa fase.

Por su parte, Delfín sufrió un duro golpe, cayendo a la posición número 11 y sumando su séptimo partidos consecutivo sin ganar, consolidando una racha negativa que sigue afectando al equipo cetáceo.

El Nacional impone su autoridad y se lleva el triunfo en Manta

El conjunto militar marcó la pauta desde los primeros 45 minutos, lo que fue suficiente para asegurar un triunfo de visitante.

El primer gol llegó a los 12 minutos desde el punto penal, tras una mano dentro del área. Djorkaeff Reasco, máximo goleador del ‘Bi-Tri’ en la temporada, no falló y convirtió su novena anotación del campeonato.

Aprovechando el impulso anímico del primer gol, los visitantes ampliaron la ventaja a los 26 minutos. Anthony Bedoya anotó de cabeza tras un doble cabezazo en el área, aprovechando la pasividad de la defensa del Delfín.

En la segunda mitad, Delfín tomó mayor protagonismo, dominó la posesión y generó varias llegadas peligrosas, pero careció de eficacia frente al arco.

El arquero y capitán del Nacional, David Cabezas, también se destacó con varias intervenciones clave que mantuvieron el marcador a favor de su equipo.

Finalmente, en el tramo final, los errores defensivos del Delfín condenaron al local. A los 90 minutos, tras perder el balón en su propia área, Jonathan Borja recuperó la pelota y Vilington Branda convirtió el 3-0 definitivo, sentenciando el partido.

