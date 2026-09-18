El Nacional está a un partido de descender a Segunda Categoría

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Nacional quedó a un partido de confirmar su descenso a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. Los ‘Puros Criollos’ perdieron ante Deportivo Santo Domingo este jueves 17 de septiembre del 2026 y, aunque su caída todavía no es matemática, necesitan una serie de resultados y coincidencias para seguir en la Serie B.

La última derrota de El Nacional en la Serie B

Después de la jornada 25, El Nacional se mantiene con 12 puntos en la Serie B y es penúltimo en la tabla de posiciones. Únicamente supera a 22 de Julio, que cuenta con nueve unidades en la tabla de posiciones.

En su último partido, el ‘Bi-Tri’ cayó por un marcador de 1-0 ante Deportivo Santo Domingo. Mientras Cumbayá, el equipo que actualmente marca la permanencia, llegó a 30. La diferencia entre ambos es de 18 unidades cuando únicamente quedan 18 puntos por disputar, por lo que el conjunto militar todavía conserva una mínima posibilidad matemática.

La situación se definirá, o al menos extenderá el suspenso, en la próxima fecha. El Nacional deberá enfrentarse justamente a Cumbayá, su rival directo por evitar uno de los dos puestos de descenso.

¿Por qué El Nacional todavía no ha descendido?

Para que El Nacional mantenga alguna chance de salvarse necesita ganar todos los partidos que le quedan y que Cumbayá pierda los suyos. Con esos 18 puntos todavía disponibles, los puros criollos aún pueden alcanzar al cuadro capitalino, pero deben también superarlo en gol diferencia.

Eso cambiará en el enfrentamiento directo. Si El Nacional empata o pierde ante Cumbayá, la distancia será imposible de remontar, con únicamente 15 unidades posteriores en disputa, y su descenso quedará confirmado.

Incluso una victoria extenderá la agonía. En ese escenario, El Nacional también reducirá la diferencia a 15 puntos con otros 15 por jugar. Tendría que ganar todo lo restante, esperar que Cumbayá pierda todos sus encuentros.

En cuanto al gol diferencia, el ‘Bi-Tri’ registra -20 de gol diferencia, mientras Cumbayá tiene +4. Existe una brecha de 24 tantos entre ambos. Ese criterio sería determinante en caso de que terminen igualados en puntos.

El Nacional puede sufrir dos descensos consecutivos

La situación de El Nacional lo pone a puertas de un segundo descenso al hilo. El club perdió su lugar en la Serie A al finalizar 2025 después de que se ratificara una sanción deportiva por incumplimientos económicos y comenzó la temporada 2026 en la Serie B.

Su paso por la segunda división tampoco consiguió estabilizar al equipo. El Nacional terminó la primera fase entre los seis últimos y entró al hexagonal por la permanencia, donde los clubes conservan los puntos conseguidos previamente y los dos últimos descienden a Segunda Categoría. Allí también sufrió la resta de tres puntos por deudas.