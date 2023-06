'La Gloria del Fútbol' se tomó el duelo de punteros y venció a IDV

Los 'puros criollos' consiguieron un triunfo de visita ante la hinchada roja que llenó el Estadio Banco de Guayaquil. Foto: Twitter El Nacional

Paulo Álvarez

El Club Deportivo El Nacional le ganó al Independiente del Valle de visita. Los 'puros criollos' vencieron 3 a 4 en la última fecha de la primera fase de la LigaPro.

El duelo más atractivo de la jornada 15 fue el encargado de inaugurarla, los 'rayados' recibieron al conjunto militar en el Estadio Banco Guayaquil a las19:00 de este 16 de junio de 2023.



Los dueños de casa ya se habían asegurado la final con tres fechas de anticipación y llegaron con 34 puntos. En el caso del 'Bi-Tri', su techo de unidades en la tabla era de 30; para definir al líder en este partido necesitaba una caída previa de los negriazules.



A pesar de las posiciones que ocupaba cada una de las escuadras, las diferencias eran marcadas. Mientras que IDV había hecho justicia a su condición de favorito, El Nacional llegaba como una de las sorpresas y, con buen fútbol, había demostrado que podía mostrar una mejor imagen a la que lucía sobre el papel y superar sus limitaciones individuales con juego colectivo.

El Nacional remonta, pero es víctima del 'offside'

Los dirigidos por Ever Hugo Almeida iniciaron el compromiso con una derrota tempranera. Un gol de camerino de Michael Hoyos puso al frente a Independiente del Valle a los 3 minutos de juego.



Después de una mala salida del defensor Andrés Micolta, la pelota le quedó a Kevin Rodríguez al borde del área e Independiente contaba con superioridad numérica. El delantero sacó un pase en diagonal hacia Junior Sornoza para el remate, Leodán Chalá logró atajarlo, pero en segunda instancia apareció Hoyos.



El 'Rojo' intentó sobreponerse rápidamente e inquietó con constantes llegadas. Un tanto de Ronie Carrillo y otro de Gustavo Asprilla fueron anulados, pero el conjunto no bajó los brazos.



Carrillo volvió a aparecer para la igualdad a los 27 después de recibir un balón aéreo en el área contraria. El delantero bajó la pelota y la envió por encima de Kléber Pinargote en su salida.



El asedio militar no paró y en el cierre de la primera mitad llegó la ventaja gracias a una jugada de balón parado. Micolta encontró su redención tras la responsabilidad del primer tanto recibido y anotó de cabeza. El Nacional lo había dado vuelta y creía.

Independiente no logró el empate

El Nacional mantuvo el ritmo goleador y consiguió el tercero para tener mayor comodidad ante Independiente. Maicon Solís apareció para poner la segunda conquista.



Así como lo hicieron los de Sangolquí en la primera mitad, el volante apareció apenas iniciada la segunda etapa. Gustavo Asprilla tuvo un mano a mano ante Pinargote, pero el arquero salió victorioso.



Después del rebote, Solís ganó la pelota dentro del área, recortó hacia adentró y sacó el remate. Los militares eran superiores y se distanciaban con el 3-1.



Ante el gol de los criollos, Independiente tampoco se entregó y mantuvo el espíritu competitivo. Lautaro Díaz ingresó desde el banco y puso el descuento tras una habilitación de Kevin Rodríguez.



El resto del encuentro estuvo marcado por las expulsiones. En El Nacional se fue Jhonier Chalá y en Independiente del Valle, Anthony Landázuri y Yaimar Medina.



Junior Sornoza puso el empate momentáneo tras un 3-3 en los tiempos de descuento, pero El Nacional no tardó en volver a ponerse al frente.

En los mismos descuentos, Pinargote agredió a un rival, se fue expulsado y originó un penal. Sornoza fue al arco y Ángel Quiñónez puso la cuarta.

