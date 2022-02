El Masters 1 000 de Roma abre las puertas a Novak Djokovic

Redacción Deportes

El inicio de la temporada para Novak Djokovic en 2022 se acerca. Se desarrollará la semana que viene (desde el lunes 21 de febrero del 2022) en el ATP de Dubái y los ojos del mundo del tenis estarán sobre este acontecimiento. La polémica sobre su negativa a vacunarse le dejó sin participar en el primer Grand Slam del año en Australia.

A pesar de no ser recibido en el Australian Open, el Masters 1 000 de Roma le abre las puertas a Djokovic. Su disputa no será hasta el 8 de mayo, pero el ministerio de Deportes de Italia se ha mostrado a favor de que ‘Nole’ pueda participar en un torneo que ha ganado en cinco ocasiones. La razón es que se jugará al aire libre y eso no implica riesgo.

Valentina Vezzali, ministra de Deportes de Italia, en una entrevista para Líbero, dijo: “El tenis se trata de un deporte al aire libre, con lo cual no se requiere el ‘green pass’. Así que, si Novak Djokovic quiere venir a Italia y jugar aquí, puede hacerlo”.

Sobre posibles prohibiciones de acceso a hoteles y restaurantes fue clara: “El 31 de marzo debería terminar el estado de emergencia y la situación, con las reglas, podría cambiar”.

El serbio días atrás manifestó que no piensa vacunarse por el momento, “No soy antivacunas, pero sacrificaré trofeos si me dicen que me vacune contra la covid”, aseguró al ser consultado sobre su participación en los grandes torneos del año.

En Italia las alarmas se encienden, ya que las instituciones de control de salud no estarían de acuerdo con la participación del serbio en el torneo. Andrea Costa, subsecretario del Ministerio de Salud italiano, replicó la decisión de Vezzali sobre Djokovic.

“No me convencen las razones con las que Vezzali dijo que Djokovic podrá participar en los Internacionales de Roma. Hay reglas que se deben respetar mientras existan, dando excepciones, terminamos dando los mensajes equivocados. Estoy en contra de la presencia de Djokovic en los Internacionales de Roma”, señaló en una entrevista con medios italianos.

Vezzali ha querido aclarar, tras la respuesta de Costa, que no se refería a hacer una excepción con Djokovic: “Nunca se ha hablado de conceder una exención al tenista Nole Djokovic, solamente reiteró cuál es la legislación vigente”.

El factor que jugará el papel fundamental en la polémica en torno a Djokovic será la evolución de la pandemia.

Mientras esté latente el riesgo de contagio las medidas en muchos países le seguirán prohibiendo el acceso al territorio o la participación en un torneo al no estar vacunado contra la Covid. Sus opciones, por ahora, son limitadas y hasta hay Grand Slam que le cierran la puerta.

‘Nole’ se enfrentará al italiano, Lorenzo Musetti, de 19 años, sin fecha y horario a confirmar, a quien ya enfrentó y derrotó en el Ronald Garros del 2021.

Será el primer partido oficial de Djokovic desde la Copa Davis en diciembre que fue en Madrid, ya que en Australia únicamente pudo entrenar, pero no jugar, al no estar vacunado contra el coronavirus.

Djokovic ha conquistado en cinco ocasiones el torneo de Dubái, en el que está también inscrito Andy Murray, antiguo número uno del mundo. La vacuna contra el covid no es obligatoria para entrar en Emiratos Árabes Unidos, por lo que ‘Nole’ puede participar sin problemas.

El tenista serbio, empatado a 20 ‘Grandes’ con el suizo Roger Federer, y superado por el español Rafa Nadal (21). Djokovic podría disputar Roland Garros y Wimbledon, ya que las autoridades sanitarias de Francia y Reino Unido van reduciendo progresivamente las restricciones sanitarias.

Sin embargo, un certificado de vacunación sigue siendo obligatorio para participar en el US Open en septiembre en Nueva York.