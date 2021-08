El América de México inscribirá a Renato Ibarra para el torneo apertura 2021

Redacción Guayaquil

El extremo ecuatoriano Renato Ibarra será inscrito oficialmente con el América, para disputar el torneo apertura 2021 de ese país. Así lo confirmó el club, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, este 18 de agosto.

Ibarra fue separado del equipo en marzo del 2020, después de un altercado, en el que supuestamente habría agredido a su esposa. Durante el juicio, la mujer retiró la acusación, que presentó en primera instancia.

Tras el ruido mediático y las críticas de sus hinchas, América decidió separar al ecuatoriano del primer equipo y prestarlo a Atlas, equipo con el que disputó el torneo de ese año. Debido a su contrato con las ‘Águilas’, Ibarra regresó y será inscrito.

“El ecuatoriano ha solucionado sus problemas familiares. Su expareja e hijos lo han acompañado a entrenamientos y partidos. Así mismo, ha sido capacitado en materia de equidad de género ante el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas Hacia las Mujeres (Cecovim), en Jalisco”, detalla el comunicado del América.

El tricolor ya se entrena con América y en las últimas semanas se especuló con la posibilidad de su regreso oficial al equipo, lo que generó un nuevo debate entre los seguidores del equipo.

“Renato Ibarra no tiene cargos pendientes por resolver y no recibió condena alguna. Dado a que su familia apoya su reincorporación y luego de un cuidados análisis, el club ha optado por no prejuzgar aquello que la familia y autoridades han solventado”, detalla el comunicado.