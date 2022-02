Jordy Caicedo en la mira del River Plate

Redacción Bendito Fútbol

Desde Argentina se dio a conocer, este viernes 11 de febrero del 2022, del interés que tiene River Plate por contar con el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo.

El ariete tricolor vive uno de los mejores momentos de su carrera con el CSKA Sofia de Bulgaria. Es su goleador y el mejor extranjero de 2021.

En la temporada 2021/22 lleva marcados 12 tantos en la Liga búlgara que lo sitúan como el máximo goleador de la competencia poniéndolo en la mira de varios equipos europeos y sudamericanos.



Marcelo Gallardo, DT del ‘Millonario’, confirmó en rueda de prensa efectuada el 10 de febrero que tiene tres alternativas para reforzar el ataque del equipo tras la partida del colombiano Jorge Carrascal al CSKA Moscú de Rusia.



Uno de esos nombres es el de Caicedo que previo a llegar a Bulgaria, jugó en Brasil y en Ecuador. Pero River no lo tiene hasta el momento como una de sus prioridades.



La prioridad es la contratación de Valentín Castellanos, actual jugador de New York City, de la MLS. De no darse tienen en la mira a Ezequiel Bullaude, delantero del Godoy Cruz de Mendoza.



Caicedo tiene 24 años y nació en Machala. En su hoja de vida consta que jugó en Deportivo Azogues, Universidad Católica, El Nacional y Vitória de Brasil.



En toda su carrera lleva jugados 170 partidos, anotó 49 goles y entregó 12 asistencias. En cancha acumula 9 262 minutos.