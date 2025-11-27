La Selección de Ecuador Femenina afrontará este viernes 28 de noviembre un partido decisivo ante Venezuela, en Quito, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina. El equipo tricolor no puede perder si quiere mantenerse en carrera por un cupo al Mundial de Brasil 2027.

Venezuela llega ubicada en la cuarta posición, con 4 puntos, tras empatar 0-0 con Chile y vencer 1-2 a Paraguay como visitante.

Ecuador, en cambio, es quinta, con 3 unidades, producto de la victoria 0-4 sobre Bolivia y la derrota 1-2 ante Colombia en condición de local.

Los cupos para el Mundial femenino son limitados

La Liga de Naciones Femenina entregará dos cupos directos para el Mundial 2027, por lo que ambas selecciones saldrán con la obligación del triunfo.

El encuentro se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, ubicado a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Ecuador continúa en un proceso de adaptación al sistema de juego del técnico Eduardo Moscoso, quien anticipó una propuesta con presión alta, pero con precauciones defensivas para evitar errores.

Tras este compromiso, la Tri femenina viajará a Montevideo para enfrentar a Uruguay, en un duelo que también será determinante para su futuro en el torneo.

Venezuela, un rival clave para el objetivo

En la rueda de prensa previa al encuentro, realizada el 26 de noviembre, el director técnico Eduardo Moscoso subrayó la importancia del partido:

“Contra Venezuela vamos a tener un lindo partido. Vamos a entregarnos, a proponer en ataque y a mantener una defensa sólida”, mencionó Moscoso.

La ecuatoriana Karen Flores, jugadora del Atlas de México, también se mostró optimista:

“Tenemos un buen equipo y estamos enfocadas en sacar los tres puntos en casa”.

Además, destacó la evolución del plantel:

“Hemos venido aprendiendo y la madurez del equipo se verá reflejada en la cancha”, añadió.

Ficha del partido

Ecuador vs. Venezuela

Fecha: Viernes 28 de noviembre

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa