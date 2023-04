Ecuador perdió contra Uruguay en el Sudamericano Sub 17

ecuador

Ecuador no pudo con Uruguay y perdió 0-2 la noche de este 5 de abril en el Sudamericano Sub 17.

Debido a esta derrota, la ‘Mini-Tri’ deberá buscar su boleto al hexagonal final en la última fecha del Grupo A, donde enfrentará a la Selección de Chile.

Se mantuvo el empate gracias a los porteros

Ecuador Sub-17 dominó el esférico durante la primera mitad, sin embargo, eso no se tradujo en acciones de peligro, mientras que, Uruguay, con menos tiempo, tuvo más ocasiones.



El conjunto charrúa aprovechó las líneas adelantadas de la ‘Mini-Tri’ para jugar al pelotazo largo y puras diagonales para crear daño por las bandas. Algo que lo logró, sobre todo por el sector izquierdo, con Rodrigo Dudok.



Por otra parte, la Selección de Ecuador trato de hacer daño, con generación de juego de atrás hacia adelante, pero no fue tan eficiente a la férrea defensa de la ‘Celeste’.



El partido se mantuvo sin goles en la primera mitad, en gran parte a los arqueros de ambas selecciones, que tuvieron grandes intervenciones.



Christian Loor, guardameta de la ‘Mini-Tri’, volvió a demostrar sus habilidades, con grandes atajadas con sus manos y pies.



Así mismo, Martín Almeida, de Uruguay, fue clave para que su equipo no se vaya en desventaja al descanso. El golero evitó un gol olímpico a los 39’ y un remate a quemarropa de Allen Obando a los 45’.

Uruguay sentenció el partido

En la segunda mitad del partido, Ecuador fue el amplio dominador del esférico y del partido, sin embargo, eso no fue suficiente.



Uruguay solo necesitó de una acción de su delantero estrella Luciano González para abrir el marcador a los 47’.



La jugada inició con un error de Kendry Páez, que perdió el esférico en campo rival. Uruguay recuperó la posesión y emprendió un contrataque, jugada que hizo a lo largo del partido.



Felipe Serrés que receptó el balón en mitad de cancha, eludió a dos rivales para después descargar con el ‘9’ de Uruguay, González, que se desprendió de la marca de los dos zagueros ecuatorianos y con un potente remate sorprendió a Loor.



Tras la anotación, Uruguay se apagó completamente y el dominio total fue de Ecuador, que solo jugó en el campo rival, pero no encontraron forma de romper el cerrojo de la defensa uruguaya.



Kendry Páez estuvo cerca de empatar el cotejo, con un tiro libre cerca del área a los 60’. El ‘10’ de Ecuador Sub-17 estrelló el esférico en el poste derecho.



En el tramo final del compromiso se notó la desesperación de Ecuador en su afán de conseguir el tanto del empate. Esto provocó que el equipo este errático y pierda con facilidad el esférico.



A los 76', el árbitro pito penal a favor de Uruguay por una mano de un jugador de Ecuador dentro del área. El encargado del remate fue Faustino Barone, que no falló y terminó de sentenciar el partido.

