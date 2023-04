Ecuador y Paraguay juegan en el Sudamericano Sub 17

Allen Obando festeja un gol con la Selección de Ecuador Sub-17. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (D)

La Selección de Ecuador Sub 17 se enfrentará a Paraguay en el último turno de la primera fecha de la fase final del Sudamericano que se realiza en Quito, este 11 de abril del 2023.

Para este compromiso, Ecuador no contará la presencia de su figura Kendry Páez, ya que recibió una roja directa en la última jornada de la Fase de Grupos y deberá cumplir su respectiva sanción.



El partido se llevará a cabo a las 19:00 en el estadio Olímpico Atahualpa. Cabe mencionar, que la ‘Mini-Tri’ jugará todos sus partidos en el ‘Coloso del Batán’, mientras que, las otras cinco selecciones intercalarán entre el Olímpico y el estadio Rodrigo Paz Delgado.



La transmisión del partido estará a cargo de DirecTV para la señal por cable y por DirecTV GO para internet.



Además, en caso de acudir al estadio, el valor de las entradas está a USD 5 la General Sur y Preferencia, USD 7 la Tribuna Occidental y a USD 10 el palco. En caso de los boletos se adquieran en línea y no en la boletería, estarán a USD 1 menos.



Camino de Ecuador al hexagonal final

La Selección de Ecuador Sub-17 consiguió su clasificación al hexagonal final en la última jornada y dependiendo de otros partidos.



El equipo que lo dirige Diego Martínez terminó en la tercera posición del Grupo A, con cinco unidades, quedándose con el último cupo hacia el hexagonal.



Por delante de Ecuador quedó Chile, en segunda posición, con siete unidades, y Brasil, el líder, con 10.



Los cinco puntos que consiguió la Selección de Ecuador Sub-17 se lograron gracias a un triunfo ante Colombia (4-0), y dos igualdades, una ante Brasil (2-2) y otra ante Chile (1-1). Ecuador perdió un solo partido que fue ante Uruguay (2-0).



Además, durante la fase de Grupos, la ‘Mini-Tri’ fue la cuarta selección más goleadora con siete tantos, solo por detrás de Argentina y Paraguay que marcaron nueve y Brasil que hizo 11.



Ficha del partido

Ecuador vs. Paraguay



Torneo: Sudamericano Sub-17

Fecha: 11 de abril de 2023

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

¿Dónde ver? DirecTV y DirecTV Go

