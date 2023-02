Estos son los detalles para la entrega del premio The Best de la FIFA

El trofeo The Best que entrega la FIFA a lo mejor del fútbol. Foto: FIFA

Ya se conocen a los finalistas para ganar el premio The Best y con ello, la FIFA ultima los detalles para lo que será la ceremonia que resaltará a los mejores futbolistas del 2022.

La FIFA institucionalizó este premio, desde el 2016. La edición de este año está prevista para desarrollarse el próximo 27 de febrero de 2023, en la sede del organismo internacional, en Zúrich, Suiza.

Los nominados para cada uno de los puestos se dieron a conocer en el 2022, y ya serevelaron los nombres de los tres finalistas para cada una de las categorías: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Arquero, Mejor Arquera, Mejor Entrenador Masculino, Mejor Gol…

Este último es el llamado premio Puskas, para el que compiten 11 deportistas de todo el mundo, independientemente de si son hombres o mujeres.

¿Qué es el premio The Best?

No es lo mismo que el Balón de Oro, que entrega la revista francesa especializada France Football. The Best es un premio oficial que otorga la FIFA y toma en consideración el rendimiento de los deportistas en un periodo de 16 meses.

Para esta edición, se considera el rendimiento de los futbolistas desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2022, por lo que se incluye la participación de los deportistas en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo es el sistema de votación?

Para elegir a los mejores, se determinó que los votos quedan a criterio de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas especializados (avalados por el organismo) y un 50% por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de la FIFA.

Los nominados a mejor jugador masculino

Argentinos, brasileños y franceses aportan con dos candidatos cada una. Mientras que a nivel de clubes, es el PSG el que domina la categoría.

Los nominados a mejor entrenador

En esta categoría se destacan los dos últimos entrenadores que llegaron a la final de un Mundial. Didier Deschamps y Lionel Scaloni disputaron el trofeo en Qatar 2022, que finalmente fue para el argentino.

El mejor arquero en The Best

Los mejores arqueros considerados fueron los que más se destacaron en Qatar 2022. Emiliano Martínez corre con la ventaja de haber levantado el trofeo, con la selección de Argentina; ganó el Guante de Oro en esa competencia.

