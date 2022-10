¿Qué pasará con Deportivo Quito después de ser eliminado del Ascenso?

Deportivo Quito se quedó en los octavos de final del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría. Foto: Twitter @SDQuito_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Deportivo Quito deberá esperar hasta el 2023 para volver a competencias oficiales y buscar el ascenso a Serie B. La 'AKD', cinco veces campeón de Ecuador, perdió la categoría en el 2015.

El conjunto azul y grana llegó hasta los octavos de final del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría. Fue eliminado en penales por el Club Baldor Bermeo Cabrera. Frente al equipo del Azuay empató en el Olímpico Atahualpa y cayó en penales en el Alejandro Serrano Aguilar.



Después del compromiso, el plantel realizó una publicación en la cual agradeció a quienes lo apoyaron durante la temporada. Por medio de ello reconocieron a los 18 auspiciantes que estuvieron junto a ellos.



Tras un año más en el cual Deportivo Quito no pudo ascender a la Serie B, la escuadra deberá mirar a futuro y reestructurarse. Aquello implicará definir renovaciones y vínculos con el cuerpo técnico y la actual plantilla.



Debido al sistema de campeonato que disputa, los quiteños no tendrán más partidos. A partir de ello, los entrenamientos con el primer equipo también pueden finalizar.



Este año, los chullas fueron dirigidos por el paraguayo Raúl Duarte. A su vez, contaron con jugadores de experiencia como Luis Bolaños, Jorge Detona, Jairon Bonnet o Jefferson Sierra.



En la siguiente temporada, el cuadro de la Plaza del Teatro tampoco disputará otro torneo a parte de la Segunda Categoría. Al quedar segundos en el torneo provincial de Pichincha no lograron clasificar a la Copa Ecuador.

Deportivo Quito en crecimiento

Pese a que aún no se ha logrado el ascenso hacia la segunda división de la LigaPro, el Deportivo Quito ha tenido una constante mejora en la últimas temporadas. Tras descender de forma administrativa hacia el fútbol amateur y disputar dicho torneo en 2019, la entidad se las arregló para volver al profesionalismo.



Desde que retornó, esta es la primera vez que el conjunto azul y grana alcanza tales instancias. En 2020 no consiguieron ingresar a la etapa nacionaly en 2021 no superaron el hexagonal final del torneo provincial.



Durante la vigente campaña, el Deportivo Quito demostró que puede llegar a más y logró soñar con volver a la Serie B. En la fase nacional superó a Dunamis 04 y San Pedro de Alausí antes de caer frente a Baldor Bermeo.



De seguir por la misma senda deportiva y buscar que los problemas económicos y administrativos no le afecten, la institución tiene las condiciones para aspirar a una mejor presentación en 2023. Desde el 2015, el equipo no se desempeña en la Serie A.

