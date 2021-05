Delfín y el 9 de Octubre empataron en el estadio Jocay de Manta

Redacción Bendito Fútbol

El 9 de Octubre no pudo sostener el marcador y terminó empatando con el Delfín, en su casa. El cuadro guayaquileño empató 2-2 ante los manabitas en un duelo donde no empezó del todo bien.

Los goles del 9 de Octubre fueron de Danny Cabezas y Danny Luna. El tanto de los cetáceos fue de Joaquín Susvielles y Juan Ignacio Vieyra.



Los locales abrieron el marcador ante una confusión de la zaga rival. Susvielles aprovechó un pase de Joao Ortiz, quien alcanzó a recuperar el esférico tras un mal remate de Jhon jairo Cifuentes. Fue un gol que Edison Recalde no pudo contener.



El tanto fue un golpe duro. Minutos después, el equipo de Juan Carlos León perdió a Renny Jaramillo, por lesión. Su ausencia se sintió en los primeros minutos, pero luego se fue asentando el equipo.



Cabezas puso el tanto de la igualdad tras un error en defensa local. Su gol llegó casi en el cierre del cotejo, ya cuando los manabitas se mostraban agotados por la intensidad que pusieron en defensa.



Los pupilos del DT Paúl Vélez no encontraron forma de reaccionar. Presionaron, pero no consiguieron el gol. De hecho, pasaron problemas en defensa. Roberto Luzarreaga cometió una falta en el área que terminó siendo determinante, porque Luna pudo poner el definitivo 2-1.



Al cierre del cotejo, cuando parecía que los porteños se llevaban los tres puntos, apareció Vieyra. El argentino consiguió meterse en el área y sacar un remate casi al ras e piso que fue imposible para Recalde.



El empate fue un premio para los dueños de casa, que en los minutos finales aceleraron su juego con la idea de descontar y tener una ventaja en el marcador. Pero los dos volantes de contención de los guayaquileños fueron claves.



Con este empate, Delfín es octavo y el ‘Súper Nueve’ es noveno. Solo los separan un punto. En la próxima fecha, los mantenses visitan al Orense y el 9 de Octubre recibe al Técnico Universitario.