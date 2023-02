Danny Walker: 'Aucas irrumpió en el monopolio de los equipos grandes'

Danny Walker, directivo de Aucas. Foto: Aucas

¿Cuál es el objetivo deportivo de Aucas en el 2023, tras ganar el título?

La vara está alta porque nosotros la pusimos así. Y la pusimos ahí para seguir superándola año a año. Este es un proyecto a largo plazo, no lo es a corto ni a mediano plazo. Las cosas están muy bien desde el día que quedamos campeones. Estamos trabajando y hemos conformado una plantilla buena en cada una de las líneas. Hicimos un cambio grande para poder superarnos.

¿Cómo se sostiene financieramente el equipo?

A nivel personal, vendí a unos 30 jugadores al exterior antes de entrar al Aucas como dirigente. Hicimos transacciones como las de Ulises de la Cruz, Édison Méndez y Sombra Espinoza, transacciones importantes. Y eso nos ha ayudado. El año pasado, vendimos a un jugador a Europa y estamos en la mira de vender a otro. Eso también es un ingreso importante. Acá, somos autosostenibles.

¿Cuál será el presupuesto de este año?

Será un presupuesto similar al del año pasado. Nosotros, somos muy buenos negociadores y, con el gerente deportivo que vino del Barcelona de España, hemos hecho un gran trabajo en incorporar y ser autos sostenibles.

Entonces, ¿el presupuesto de Aucas estará cerca de los equipos con más inversión? En la temporada pasada, se mencionó que se invirtieron USD seis millones.

Puede ser que esté en la mitad de la tabla de los equipos con inversión en el torneo. Puede ser que esté por ahí.

Entonces, ¿el equipo puede repetir el título?

Con el gerente y el profesor Farías somos muy competitivos y queremos ganar en lo que nos metemos. Si nos metemos a la Libertadores, ¿por qué no ganar? El año pasado, nos decían que caeríamos en las últimas fechas y llegamos a estar invictos 22 fechas. Entonces, no es nada loco decir que podemos ganar. César es un gran entrenador, con mucha experiencia a nivel internacional y sabe cómo jugar en la altura y con la unión del equipo vamos a llegar lejos.

¿César Farías le comentó que tenía otras ofertas para dejar Aucas?

Sí, por supuesto. Tengo una relación muy abierta con el profe, nos contamos todo y me comentó. Es una persona leal, culta y de palabra. Hemos llegado a tener una relación muy estrecha y por eso logramos lo que logramos. A él le encanta la ciudad. Creo que va a estar acá un largo tiempo. Decidió quedarse pese a tener múltiples ofertas.

¿Cuál fue el criterio para conformar la plantilla de jugadores del 2023?

Desde que terminamos campeones empezamos a trabajar, a fichar y a finiquitar a los jugadores que tenían contrato para seguir con líneas sucesorias. En el camino, nos enteramos algunas cosas. Por ejemplo, Ricardo Adé hablaba conmigo todas las semanas y me prometía que iba a firmar, pero ya había tenido firmado tres meses antes con Liga. ¡Esas cosas no se hacen! Pero seguimos adelante. Siempre hay buenos jugadores y eso buscamos para ir fuertes a una Libertadores.

Sin embargo, se han realizado 14 fichajes. Con tantos cambios, ¿podrá ser el equipo fuerte que menciona?

Los cambios son necesarios para evolucionar y tener un gran campeonato y una excelente Libertadores.

¿La plantilla de jugadores de este año es hecha “a semejanza” de César Farías?

Es a semejanza de la directiva y del profesor Farías. Es así.

Usted dice que Aucas tiene un proyecto a largo plazo, ¿a qué se refiere?

El proyecto es tratar de ganar en los torneos que nos inscribimos con el equipo profesional, por un lado. Pero mi objetivo y el de las personas que me rodean como el director general, el gerente y el profe es ayudar a los chiquitos a que sean personas de bien. Si es que llegan a jugar y a salir, que nos representen de la mejor manera y que tengan una base sólida de estudios. Por eso, hicimos una pretemporada importante. Es la primera vez que vamos a dos países para que los jugadores se preparen para la competencia internacional. Quién sabe y ojalá alguno de ellos salga a representar al fútbol ecuatoriano. Nosotros proporcionamos cinco jugadores a la Sub 20, la vez pasada. Y, ahora, aportamos con tres.

¿Cómo fue esa pretemporada?

Después del campeonato, empezamos a trabajar. Tuvimos una pretemporada de 65 sesiones y 25 partidos. Prácticamente, fue una etapa entera y eso nos ha hecho fuertes para unirnos y lograr objetivos más grandes de los que ya logramos.

¿A dónde apunta Aucas en las divisiones formativas?

Nosotros, traemos a los mejores a la casa club. Tenemos un nutricionista, un chef profesional, un psicólogo que ha tratado chicos en toda su carrera. Tenemos el colegio, que es lo más importante. Ningún chico, puede salir de aquí sin haber estudiado e intentado conseguir su bachillerato. Es un beneficio para ellos y para el club.

¿Cuál es el monto de la inversión en las formativas?

No tengo el valor total, pero es una inversión alta porque, como dije, mi esencia y la de Aucas es ayudarlos. Siempre he dicho que el deporte me salvó la vida y quiero dar esa oportunidad a los chiquitos para que hagan lo mismo.

¿Cuál es su beneficio promocionado a los jóvenes?

No tengo catapultas, ni aspiraciones políticas, ni económicas en el sentido de que recupero la inversión y me voy. Este es un tema a largo plazo para seguir dando posibilidades a que los chicos se superen y sean personas de bien, claro,

Con el título, ¿cómo se revalorizó Aucas?

Han salido muchos hinchas que estaban escondidos y siempre con sufrimiento. Ahora nos vamos posicionando como uno de los grandes del Ecuador no solo en Quito. Con Aucas, irrumpimos en algo que era prácticamente un monopolio de los equipos grandes. El título nos posiciona de otra manera. Otros equipos, como el Cuenca y Delfín, quedaron campeones y, al año siguiente, no lo repiten. Nosotros buscamos superarnos.

¿Cómo miden el apoyo de los hinchas?

Nosotros, pedimos a la hinchada que se acuerde que tenemos un título y que nos venga a apoyar como lo hicieron en la final. Conformamos una plantilla que va a ser muy sólida para el torneo local e internacional. Nosotros nos hemos volcado a ser un equipo con enfoque a lo social. Somos el único equipo con auspicio de la Unicef y el segundo en Sudamérica con auspicio de la Naciones Unidas. Tenemos un convenio con el HCAM y con los niños quemados del Baca Ortiz. Ayudamos al equipo de básquet femenino que quedó campeón nacional.

