Cumbayá recibirá a Emelec en La Cocha de Latacunga

Jugadores del Cumbayá festejan un gol en la LigaPro 2023. Foto: @Cumbaya_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (D)

El encuentro entre Cumbayá vs. Emelec fue programado por la LigaPro para el domingo 7 de mayo de 2023 desde las 15:30. El arbitraje estará a cargo de René Marín.



La principal novedad es que este duelo no se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, la casa habitual de Cumbayá, sino que se trasladará hasta La Cocha de Latacunga, escenario ubicado a menos de dos horas de Quito.



Esta no es la primera vez que Cumbayá deja el Olímpico Atahualpa para hacer las veces de local en otro escenario en la LigaPro.



Los otro antecedente fue en la sexta fecha cuando le ganó a Gualaceo por 1-0 en el estadio General Rumiñahui de Sangolquí.



En esa ocasión la realización del Campeonato Sudamericano Sub-17 en el Atahualpa los obligó a buscar otra cancha.

¿Cómo llega Cumbayá?

Cumbayá llega al partido contra Emelec en la novena posición con 11 puntos, fruto de tres victorias, dos empates y tres derrotas.



De local le ganó nada más y nada menos que a Independiente del Valle (1-0), cuadro que por esos días llegaba de haberse proclamado como campeón de la Recopa Sudamericana al vencer en los penales a Flamengo en el Maracaná de Brasil.



El Nacional (2-0) y Gualaceo (1-0) fueron sus otras dos víctimas en condición de local.

¿Cómo llega Emelec?

Emelec no la pasa nada bien en la LigaPro tras conseguir 7 puntos y ubicarse en la posición 13 de la tabla de posiciones, a uno de Libertad, el último.



Emelec de visitante solo logró arañar un punto cuando empató 0-0 con Mushuc Runa en el Bellavista.



Ante Orense (2-1), Delfín (3-2) y Aucas (2-1) cayó y ahondó la crisis de resultados que acompañan la campaña de Emelec en los primeros cuatro meses de esta temporada.

