El jueves 28 de agosto de 2025 fue un día que quedó marcado en la historia de Cuenca Juniors, el joven y novato equipo que enfrentó a Barcelona Sporting Club y lo eliminó de los dieciseisavos de la Copa Ecuador.

Con menos de 20 meses en el fútbol profesional de Ecuador, Cuenca Juniors humilló a Barcelona SC en el Alejandro Serrano Aguilar. Esto le dio un nuevo impulso a su proyecto, cuyo objetivo a largo plazo es jugar en la Serie A, con una estructura que dé cabida a jóvenes talentos, la razón de ser de esta institución.

Cuenca Juniors camina a paso firme

Esteban Coellar, presidente y uno de los fundadores de Cuenca Juniors, le detalló en junio telefónicamente a EL COMERCIO que la idea de tener un equipo profesional de fútbol en su ciudad, con una notable presencia en la formación de jugadores, se cristalizó desde 2024.

En enero de ese año, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los entes estatales correspondientes dieron la autorización para crear este nuevo equipo. Así comenzó un proyecto que planea pasar de la Segunda Categoría a la Serie B en tres años y, en un tiempo similar, llegar hasta la A.

De momento, su estructura tiene como eje central el equipo de primera; las categorías juveniles están en un compás de espera hasta que puedan competir en los torneos que organiza la FEF desde el momento en que sean parte de la B, menciona Coellar.

En el 2024 irrumpieron con todo en el Azuay al quedar campeones de la Segunda Categoría y avanzar hasta los cuartos de final del Ascenso Nacional, donde quedaron eliminados por La Unión de Cotopaxi con un marcador global de 1-0.

Esa experiencia, sostiene Coellar, les permitió afrontar la temporada 2025 con una visión más clara y amplia desde la parte administrativa, logística, económica y deportiva, con el apoyo de unas 13 marcas que los respaldan con su contingente económico.

“Siempre estamos buscando la forma de buscar nuevos auspicios y generar nuevos auspicios”, agrega.

Antes de eliminar a BSC en la Copa Ecuador y clasificarse para los octavos de final para enfrentar a la Cantera de Pastaza, se proclamaron nuevamente campeones de Azuay. Desde el 13 de septiembre volverá a competir en el ascenso nacional.

Cuenca Juniors ‘picoteó’ a Barcelona SC

Los ‘Gallos’, como se hacen llamar y en cuyo escudo se encuentra esta ave de mucha tradición en el país, se entrenan en el Complejo Deportivo de Patamarca. Cuentan con dos canchas, casa club, comedor, sala, gimnasio y cuarto húmedo para la preparación del primer plantel.

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez es el jugador más reconocido en su plantel. A sus 40 años, el guayaquileño llevó sus goles y experiencia acumuladas por sus pasos en equipos de Ecuador, México, Colombia, Venezuela y la Selección de Ecuador hasta el austro del país.

En su palmarés destacan los títulos de la Liga Pro 2019, que obtuvo con Delfín, donde fue una de sus figuras prominentes, y el de 2022 con Aucas, donde también se destacó por sus goles y fortaleza al encarar a sus rivales.

Se suman nombres como los de Kevin Nazareno y Edgar Mina, con pasado reciente en Vinotinto. Andrés Cheme, defensa llegado desde San Antonio. Jorge Góngora y Byron Torrez, con experiencia en Gualaceo, ya saben lo que es competir en las máximas categorías de nuestro fútbol.

El experimentado Jesús Preciado y el nigeriano Feyiseitan Asagidigbi, autor de uno de los dos goles con los que vencieron a los amarillos, también refuerzan al plantel que sorprendió al país en 90 minutos esplendorosos de fútbol.

Este grupo de jugadores está dirigido por Leonardo Vanegas, encargado de ascender a Gualaceo a la A en 2022. Ahí obtuvo resultados sorprendentes ante el mismo Barcelona SC, tanto en Azogues como en Guayaquil, con sonadas victorias.

