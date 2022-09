¿Cuándo juega la Selección de Ecuador ante Arabia Saudita?

Carlos Gruezo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Gonzalo Plata en una práctica de la Selección de Ecuador en España. Foto: Twitter @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (I)

La Tricolor escogió la localidad de Los Ángeles de San Rafael, en Castilla y León (España), para realizar sus entrenamientos antes del partido amistoso contra Arabia Saudita que será en en Murcia. ¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

Los tricolores se entrenan en suelo español para el cotejo que será el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 13:00 (hora de Ecuador).

El jueves 15 de septiembre del 2022, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dio a conocer la lista de convocados. A partir de ello y hasta que finalizaron las jornadas en clubes, los futbolistas acudieron al llamado.



Por medio de sus cuentas oficiales, la Tri ha aprovechado para mostrar los ejercicios que realizan los atletas bajo el mando de Gustavo Alfaro. Estos han tenido labores en cancha y gimnasio. Asimismo, se ha mostrado el ambiente y la unión que hay en el grupo en la convocatoria.



Entre los presentes, la Selección ha mostrado a aquellos que se han consolidado y son figuras en el plantel. Dentro de tal grupo se puede encontrar a futbolistas como Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo o Pervis Estupiñán.



Las caras nuevas que fueron llamadas también han sido tenidas en cuenta. Entre ellas se encuentran Anthony Valencia, Nilson Angulo y Patrickson Delgado, todos menores a 20 años. William Pacho fue otro de los citados por primera vez.



El apoyo del público tampoco le ha sido ajeno a la Tri durante lo que va de su gira europea. Compatriotas y aficionados se han acercado al sitio de entrenamiento del conjunto para saludar a los representantes, darles muestras de afecto o sacarse fotografías.

Más partidos de la Selección de Ecuador

El partido frente a Arabia Saudita será el penúltimo de Ecuador antes de disputar el Mundial de Catar. Posterior a tal evento, el elenco de la mitad del mundo se trasladará hacia Dusseldorf, Alemania.



En suelo germano, la Selección tendrá su último ensayo ante Japón. El duelo ante los nipones será el martes 27 de septiembre a las 06:55.



El dúo de cotejos que disputará la nómina de Alfaro le servirá a este para tener una idea más clara de los jugadores que llevará a la Copa del Mundo, lo cual se complementará con su futuro rendimiento. De igual forma, podrá pulir su estilo y nivel para que, al momento del certamen, el plantel esté en óptimas condiciones.



Ante la ausencia de fechas FIFA a futuro, la FEF señaló que no se pactarían más amistosos. La razón se debe a que no se podría contar con la mayoría de los seleccionados y no tendría sentido jugar con nombres que no estén dentro de los que probablemente irán al torneo.

​

Cronograma de la Tri

Partido: Ecuador vs. Arabia Saudita

Fecha: Viernes 23 de septiembre de 2022

Hora: 13:00

Lugar: Murcia, España



Partido: Ecuador vs. Japón

Fecha: Martes 27 de septiembre del 2022

Hora: 06:55

Lugar: Dusseldorf, Alemania