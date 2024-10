Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol, es un imán para los fanáticos que lo siguen a todas partes. En su último partido, uno de ellos no pudo contener las lágrimas de emoción.

Un video se viralizó en redes sociales mostrando a un aficionado de edad avanzada con la camiseta del Al Nassr y el número de Cristiano. En el video, el hincha graba el partido mientras las lágrimas brotan de su rostro.

La conmovedora escena motivó a Cristiano Ronaldo a compartir el video en sus redes sociales, anunciando que busca a este seguidor y agradecería cualquier información para poder encontrarlo.

El posteo de Ronaldo conmovió a sus seguidores, quienes llenaron los comentarios de mensajes de apoyo y orgullo por la acción del portugués, destacando su conexión genuina con los fanáticos.

Hasta el momento, no se sabe si CR7 ha logrado contactar al aficionado, ni qué tiene planeado para agradecerle por tan emotivo momento.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y