Vargas Torres recibe al 'Ponchito' en el estadio Folke Anderson

Vargas Torres y Mushuc Runa jugarán en el estadio Folke Anderson de Esmeraldas, por la Copa Ecuador, este miércoles 3 de agosto de 2022 desde las 15:00.

El ganador accederá al cuadrangular semifinal en donde ya se encuentra instalado el Independiente del Valle, que dejó en el camino al Imbabura SC.



Patricio Garcés, presidente del Vargas Torres, comentó que esperan tener un estadio prácticamente lleno para esta inédita jornada deportiva. Lo hizo en conversación con El Canal del Fútbol.

Desglosó que salieron a la venta más de 11 000 boletos y que, conforme crezca la demanda, están en la capacidad de poner a la venta 5 000 más.



Reconoció que no "esperaban" llegar a esta instancia en la Copa Ecuador en este 2022, sino que su proyección era hacerlo en los años posteriores. "No lo esperábamos, pero las oportunidades hay que agarrarlas conforme van pasando. Hoy Esmeraldas y Vargas Torres lo estamos soñando", dijo.



Destacó la unión que se ha generado entorno a este equipo que se ha vuelto en la bandera de una de las provincias desde donde más futbolistas han salido para equipos de todo el país. "Esmeraldas también es fútbol y la economía se mueve entorno a lo que vamos haciendo en este torneo", profundizó.



Sobre la confianza que hay en los integrantes de Vargas Torres en avanzar de fase, indicó que se sostiene en el trabajo realizado por Luis Tenorio, entrenador del club, apoyado por un grupo de jugadores que buscan hacerse un espacio en el fútbol ecuatoriano.



"Hoy nuestros jugadores juegan con el futuro y el hambre de su familia (...) tenemos una plantilla buena que va a demostrar su talento, pero sin la facilidad económica de un equipo de primera", agregó.



Finalmente expresó que el proyecto de Vargas Torres se sostiene por una iniciativa familiar que decidió impulsar a este equipo para que lleve el fútbol de Primera División a esta parte del país.



"Los equipos de Segunda Categoría no tenemos apoyo y somos invisibilizados (...) Hoy estamos despertando a un gigante que está dormido. Hoy estamos viendo el fruto que sembramos desde hace cinco años", cerró.

Ficha del partido

Copa Ecuador - Cuartos de final

15:00 Vargas Torres vs. Mushuc Runa

Estadio. Folke Anderson

¿Dónde verlo?

El Canal del Fútbol