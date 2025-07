Ecuagenera, representante de la Segunda Categoría de Zamora-Chinchipe, estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, pese a que perdió con Aucas, equipo de la Liga Pro Serie A, en la tanda de penales este miércoles 30 de julio de 2025.

En los 90 minutos, Ecuagenera y Aucas empataron 0-0. En la tanda de penales, los zamoranos fallaron dos lanzamientos y perdieron 5-4 ante los pichinchanos en el Estadio Gerardo León Pozo de Gualaceo, cancha neutral para ambas escuadras.

Más noticias:

Ecuagenera sigue firme en la Copa Ecuador

Ecuagenera no pudo jugar de local porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora de la Copa Ecuador, no aprobó el Estadio Municipal de Yantzaza por no cumplir con los requisitos exigidos para esta etapa del torneo.

“Esta decisión nos quita la oportunidad de mostrar a Zamora Chinchipe al país“, mencionó el equipo amazónico una vez que conoció la inhabilitación de su escenario, mostrando su inconformidad por la decisión tomada por la FEF.

Ecuagenera resistió los 90 minutos con un sistema defensivo potente que apostó al orden para evitar los ataques de Jonny Uchuari, Bruno Miranda y Bryan Montengro, el tridente de ataque que planteó el argentino Gabriel Pereyra.

Ecuagenera falló dos penales de los seis que ejecutó, mientras que Aucas solo falló uno para sellar el 5-4 definitivo. Los pocos hinchas de los capitalinos festejaron junto a sus jugadores la clasificación a los octavos de final.

El ‘Ídolo del Pueblo’ espera por Deportivo Cuenca y Baños Ciudad de Fuego en esta etapa a jugarse en el Coronel José Silva Romo de Baños el próximo jueves 7 de agosto.

Este miércoles la Copa Ecuador continúa con su programación con el juego entre Miguel Iturralde y Emelec en el Olímpico Atahualpa. El jueves 31 el turno es para que se complete el juego entre Río Aguarico y Universidad Católica, suspendido hace una semana por el diluvio que cayó en Shushufindi.

Información externa: Copa Ecuador

Entrevista con Luis Alfonso Chango