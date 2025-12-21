Este domingo 21 de diciembre del 2025 finalizó el campeonato ecuatoriano y dejó listos a sus representantes internacionales del 2026. A su vez, Independiente del Valle se coronó campeón y resta por resolver si dos o tres equipos descenderán.

Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC y U. Católica van a Copa Libertadores desde el campeonato ecuatoriano

Independiente del Valle fue el ganador de la fase regular de la Liga Pro y el del torneo 2025, con lo que se hizo con un cupo directo hacia la Copa Libertadores 2026. En segundo puesto, Liga de Quito también accederá al torneo de la misma forma.

Gracias a sus posiciones, los rayados y los albos estarán fijos en la fase grupos, a diferencia de Barcelona SC y Universidad Católica. Estos irán a las fases previas tras quedar en tercer puesto y ganar la Copa Ecuador.

En el caso del ‘Ídolo‘, este empezará desde la segunda ronda previa de la Copa Libertadores y deberá enfrentarse a Argentinos Juniors. Si pasa, en la siguiente fase deberá superar a un nuevo rival para entrar a los grupos, aunque ya tendrá asegurado un cupo en Copa Sudamericana si no lo logra.

Universidad Católica, a su vez, empezará desde la primera fase. Allí, el conjunto camaratta se enfrentará a Juventud de las Piedras.

Cuatro clasificados a la Copa Sudamericana

Los representantes de Ecuador en la Copa Sudamericana serán Libertad y Orense, que terminaron el torneo en el quinto y sexto puesto de la liguilla por el título. A estos se les sumarán Macará y Deportivo Cuenca, líderes del segundo hexagonal.

Los cuatro equipos clasificados deberán enfrentarse entre sí para dirimir cuáles estarán en grupos, pues solo hay espacio para dos. Tales choques se llevarán a cabo en 2026, serán a partido único y se definirán mediante un sorteo.

Dentro de la segundo liguilla, Aucas, Emelec, El Nacional y Delfín se quedaron sin premio. El escenario de los puros criollos, sin embargo, es más catastrófico, pues sufrió un descenso administrativo.

El descenso aún no termina por definirse

Dentro de la liguilla por la permanencia, Mushuc Runa y Manta consiguieron mantenerse. Técnico Universitario y Vinotinto fueron los clubes que descendieron hacia la Serie B.

Pese a que los dos clubes bajaron deportivamente, el descenso administrativo de El Nacional abre posibilidades. La Federación Ecuatoriana de Fútbol debe decidir si el ‘Rodillo Rojo’ se salva o debido a la caída de los puros criollos o si los acompaña junto con el equipo de la colonia venezolana.

