Ecuador estará representado por cuatro futbolistas en la UEFA Champions League, que estrenará un nuevo formato para la edición 2024/2025. Los jugadores en cuestión son Piero Hincapié, Willian Pacho, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez.

Los futbolistas tricolores ya conocen a sus rivales en la Champions League, ya que el sorteo de la nueva Fase de Liga se realizó este jueves 29 de agosto en Mónaco.

Con el nuevo formato, cada equipo disputará ocho partidos en la primera fase: cuatro como local y cuatro como visitante.

Este cambio promete una primera fase más intensa y equilibrada, con enfrentamientos emocionantes desde el primer día, a diferencia de la antigua fase de grupos.

Piero Hincapié, con el Bayer Leverkusen (Alemania), Willian Pacho, con el París Saint-Germain (Francia), Ángelo Preciado, con el Sparta Praga (República Checa), y Joel Ordóñez, con el Club Brujas (Bélgica) son los ecuatorianos en Champions League.

El zaguero ecuatoriano jugará su segunda Champions League, las dos con el Leverkusen. Apenas tiene cinco partidos en el torneo más importante a nivel de clubes.

Rivales:

Partidos de local: Inter de Milán, AC Milan, Salzburgo y Sparta Praga.

Partidos de visitante: Liverpool, Atlético de Madrid, Feyenoord y Brest.

El defensor, que fichó recientemente con el PSG, jugará por primera vez en la ‘Champions’.

Rivales:

Partidos de local: Manchester City, Atlético de Madrid, PSV y Girona.

Partidos de visitante: Bayern Múnich, Arsenal, Salzburgo y Stuttgart.

Los dos jugadores que son regulares con la Selección de Ecuador debutarán en la Champions League.

Rivales de Ángelo Preciado:

Partidos de local: Inter de Milán, Atlético de Madrid, Salzburgo y Brest.

Partidos de visitante: Manchester City, Bayer Leverkusen, Feyenoord y Stuttgart.

🎲 UCL DRAW | Our opponents in the league phase of the Champions League ⚔️ ➡️ https://t.co/7wqriLqL7X pic.twitter.com/J4QypG6aMz

Rivales de Joel Ordóñez:

Partidos de local: Borussia Dortmund, Juventus, Sporting Lisboa y Aston Villa.

Partidos de visitante: Manchester City, AC Milan, Celtic y Sturm Graz.

The UEFA Champions League draw is in, let the battles begin. ✨ First thoughts? 😍 #UCL