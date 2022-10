El DT César Farías no duda en seguir en Aucas en el 2023

César Farías durante uno de los entrenamientos de Aucas. Foto: Twitter @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol (I)

El técnico César Farías está convencido de continuar en Aucas en el 2023. El venezolano quiere alargar el dulce momento que vive con el 'Ídolo del Pueblo', club que jugará por primera vez la Copa Libertadores.

Farías se unió al club oro y grana el 28 de abril de 2022, como nuevo entrenador en reemplazo de Héctor Bidoglio.

Desde ese momento la comunión entre César Farías, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes fue tal que con el venezolano como su DT ya suman 19 fechas sin conocer la derrota en Serie A. Eso sí, en agosto Aucas cayó en Copa Ecuador ante 9 de Octubre.

Ahora, los orientales están a un punto de clasificarse a las finales de la LigaPro y aseguraron un cupo a la Copa Libertadores 2023.



El futuro de César Farías está ligado a Aucas. El propio entrenador lo confirmó este 19 de octubre del 2022 en entrevista concedida a Deportivisimo. Ante la pregunta sobre si el siguiente año se mantendrá al frente de los 'Orientales', fue claro al dar su respuesta.

César Farías no duda de quedarse en Aucas

"Sí, sí, sí, no tengo ninguna duda de eso. Sé que se especulan muchas cosas, pero estoy acostumbrado a trabajar con un buen binomio. He tenido que trabajar con personas que no me quieren y he podido rendir, pero no es lo más grato. Hoy he conseguido una afinidad muy grande con Danny (Walker) y hemos logrado manejar esta institución de la mejor manera", dijo César Farías.



Ya con la clasificación de Aucas a la Copa Libertadores 2023 asegurada, Farías comentó que están "trabajando" en el armado del plantel pensando en competir de la mejor manera en su debut.



"Antes de clasificar estábamos trabajando con esa visión, ahora el compromiso es mucho más grande y parte de la vida también es poder disfrutar de los buenos momentos que no son tantos. Y de los lugares que consigues esa conexión con la gente", dijo César Farías.



Con César Farías al mando, Aucas tiene un invicto de 19 partidos, con 12 victorias y siete empates. Ese buen andar empezó el 30 de abril con la victoria 0-1 ante Técnico Universitario en Ambato con un tanto de Daniel Segura.



En este invicto liderado por César Farías se destacan las goleadas de visita 1-4 a Gualaceo y de local 5-0 a Independiente del Valle y 5-2 contra Técnico Universitario. Además, de la doble victoria ante Barcelona por 2-1 en Quito y 0-2 en Milagro.

