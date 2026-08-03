Celeste Amarilla, la senadora que insultó a Kylian Mbappé, quiere ser presidenta de Paraguay

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a ocupar titulares internacionales.

Luego de protagonizar una fuerte controversia por sus insultos racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé durante el Mundial 2026, la legisladora anunció que está dispuesta a ser candidata a la Presidencia de Paraguay en las elecciones previstas para 2028.

Amarilla aseguró que pone su nombre a disposición del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para convertirse en una alternativa dentro de la principal fuerza opositora del país.

Celeste Amarilla se ofrece como candidata presidencial

La senadora hizo el anuncio este lunes durante un encuentro con la prensa, en el que cuestionó el regreso al PLRA del también senador Eduardo Nakayama, quien busca la candidatura presidencial de la agrupación.

“Me ofrezco a ser una alternativa previsible para el PLRA, con el PLRA, nunca sin el PLRA”, afirmó Amarilla.

La legisladora sostuvo que existe preocupación dentro del partido por la permanencia de Nakayama en caso de ganar las elecciones.

“No es su capacidad; nos da miedo su permanencia con el partido. Él podría ser presidente y no gobernar con el PLRA (…), pero conmigo nadie va a tener esas dudas”, manifestó.

Además, defendió su propia aspiración presidencial.

“¿Por qué no soy yo?”, expresó, al recordar que otros posibles candidatos opositores, como Kattya Gonzálezy Miguel Prieto, tampoco pertenecen al PLRA.

La polémica con Kylian Mbappé

Celeste Amarilla alcanzó notoriedad internacional a comienzos de julio de 2026, cuando lanzó comentarios considerados racistas contra Kylian Mbappé, tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial.

Las declaraciones de la senadora fueron ampliamente condenadas por distintos organismos e instituciones.

Entre quienes rechazaron sus palabras estuvieron:

La ONU.

La Federación Francesa de Fútbol.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El Gobierno de Paraguay.

El Senado paraguayo, que aprobó una resolución en la que expresó su rechazo a cualquier forma de racismo y discriminación.

La controversia convirtió a Amarilla en una de las figuras políticas más cuestionadas del país durante las últimas semanas.

“Mbappé no pudo ganar el Mundial”

Consultada sobre si la polémica con el delantero francés podría beneficiar su eventual candidatura presidencial, la legisladora descartó esa posibilidad con una respuesta que volvió a generar repercusión.

“¿Mbappé no pudo ni ganar el Mundial? ¿Va a poner presidente en Paraguay?”, respondió ante la pregunta de un periodista.

Con esa declaración, Amarilla insistió en restar importancia al impacto político que pudo haber tenido el enfrentamiento mediático con el futbolista del Real Madrid.

Ahora, la senadora buscará consolidarse como una de las opciones del liberalismo paraguayo para las elecciones presidenciales de 2028, en un escenario político que ya empieza a perfilar a varios aspirantes de la oposición.