Carlo Ancelotti posicionó a Ecuador dentro de un selecto grupo de selecciones con potencial real para aspirar a ser una de las ‘sorpresas’ de la Copa del Mundo que en el 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque Carlo Ancelotti identifica a un puñado de selecciones gigantes como las principales contendientes, considera que Ecuador tiene los argumentos necesarios para colarse entre las ‘sorpresas’ del torneo.

Carlo Ancelotti confía en Ecuador

Carlo Ancelotti dejó claro que, a día de hoy, no existe un favorito indiscutible. En su opinión, la contienda se define en un grupo de potencias con diferentes atributos que les permiten destacar sobre el resto.

Ponderó la solidez estructural de España, el talento individual de Francia, el carácter competitivo de la vigente campeona Argentina y la jerarquía histórica de Brasil, sin dejar de lado a Alemania e Inglaterra.

Sin embargo, su mención directa de Portugal y, por extensión, de Ecuador, hace que el país sudamericano se ilusione con tener una Copa del Mundo que supere la de Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final.

El italiano puntualizó que Portugal, que tiene a Cristiano Ronaldo como estandarte, es un equipo que puede sorprender y, acto seguido, reforzó su perspectiva mencionando a la Tri

La referencia a Ecuador, se basa en “que tiene jugadores muy buenos”, dando un espaldarazo significativo, elevándolos por encima de otras selecciones con mayor tradición mundialista.

Las favoritas de Ancelotti en el sorteo

Las principales favoritas mencionadas por Ancelotti: España, Argentina, Francia, Brasil y Portugal ocupan el bombo uno por su posición privilegiada en el ranking FIFA, lo que les garantiza ser cabezas de serie.

En contraste, la Selección de Ecuador está en el bombo dos del sorteo (junto a selecciones como Uruguay y Croacia), lo que, si bien es una posición histórica, le asigna un rol de outsider de lujo, pero nunca de favorita tradicional.

La generación de la Tri está liderada por futbolistas con rendimiento consolidado en la élite europea. El nombre más prominente es el de Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, cuyo valor de mercado y rendimiento en el centro del campo lo catapultan como una figura mundial.

A su lado, destacan defensores como Piero Hincapié, reciente incorporación del Arsenal, y Willian Pacho, un talento defensivo que ha dado el salto de calidad con el Paris Saint-Germain.

Estos nombres, junto a otros en ligas competitivas de Europa y Sudamérica, ofrecen a los ecuatorianos no solo talento, sino la experiencia y el fogueo en alta exigencia necesarios para encarar un torneo de tal magnitud.

Ancelotti concluye que, con el nivel de las selecciones y la aparición de potenciales “sorpresas” como Ecuador, el próximo campeonato mundial promete ser “entretenido”.