El programa Esto es Fútbol se disculpó con Nadia Manosalvas

Redacción Deportes

Carlos Víctor Morales entregó un ramo de flores a la presentadora Nadia Manosalvas, en el inicio del programa Esto es Fútbol que se transmite en Youtube. Luego, pidió disculpas.

En un episodio anterior, el comunicador Mario Canessa realizó comentarios, considerados como acoso, a la presentadora del programa deportivo.

“Son flores que simbolizan nuestro respeto. Esto en consideración de pedirte disculpas en caso de que te hayas sentido molesta, irrespetada, perturbada, incómoda, por alguna situación que se ha presentado aquí en nuestro programa y que es de dominio público”, dijo Morales, con Manosalvas a su lado.

“Por tanto Nadia, queremos expresarte nuestras disculpas por una situación puntual o por muchas otras que se hayan presentado y donde nuestra forma de expresarnos, nuestro discurso emotivo, nuestra alegría que a veces no la limitamos, nuestras expresiones, nuestro estilo muy típico de nosotros de hablar picantemente y a veces con mucho doble sentido. Si todo eso en algún momento te molestó y te incomodó te lo pido a nombre de todo los que hacemos Esto es Fútbol las disculpas del caso”, añadió el presentador.

En el episodio en mención, Canessa le dijo a Manosalvas: “¿Qué hace para estar usted tan buena?”.

-Con sonrojo, Manosalvas expresa: “Para ser tan buena…, tan buena gente”. -El periodista le responde: “No, yo soy directo”. Roberto Bonafont interrumpe y menciona: “Pregunte otra vez doctor por qué no se escuchó acá”.

-¿Qué hace usted para estar tan buena”, recalca Canessa, fundador del grupo Caravana.

Los periodistas presentes ríen animadamente, entre ellos Morales, mientras que Ufredo Borbor le indica que se preparé un suplemento para estimular la potencia.

Mario Canessa (der.) en el momento que realiza comentarios a Nadia Manosalvas en el programa Esto es Fútbol. Foto: captura de pantalla

Manosalvas, con el ramo de flores en sus manos, dijo que lo sucedido fue prácticamente una broma y que lo tomó de esa manera.

“En tal caso quería recalcar por un tema muy puntual que se ha viralizado en redes sociales y que ha causado un poco de tendencia refiriéndonos a un invitado que nos acompañó, el doctor Canessa, en ese programa, prácticamente una broma y la tomé como tal. Fue dinámica del formato del programa. Nosotros hacemos un show para poder entretener al público. No tiene libretos, no tiene guiones. Así que estas sentidas palabras y este arreglo de flores los tomó de la mejor manera y también dando un mensaje a las mujeres de que jamás he permitido el irrespeto hacia la mujer”, expresó la presentadora.