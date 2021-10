Las españolas del Barcelona Alexia Putellas, Sandra Paños y Jennifer Hermoso y la del París Saint-Germain Irene Paredes forman parte de las 20 candidatas al Balón de Oro femenino desvelada este viernes 8 de octubre del 2021 por la revista France Football.

En la lista también figura la portera chilena del Lyon Christiane Endler, que optará al premio que será desvelado el próximo 29 de noviembre.

Con esas cuatro jugadores, España es el país que más mujeres tiene en la lista para sustituir a la estadounidense la estadounidense Megan Rapinoe, la única mujer que lo ha ganado, puesto que este premio comenzó a entregarse en 2019 y en 2020 no se dio por la pandemia.

Le siguen con tres candidatas Canadá, Jessie Fleming, Ashley Lawrence y Christine Sinclair, y Francia, Kadidiatou Diani, Wendie Renard y Marie-Antoinette Katoto.

Suecia cuenta con Magdalena Eriksson y Stina Blackstenius, mientras que Inglaterra tiene a Ellen White y Fran Kirby y Países Bajos a Vivianne Miedema y Lieke Martens.

Completan la lista la estadounidense Samantha Mewis, la noruega Pernille Harder y la australiana Sam Kerr.

