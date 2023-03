Byron Castillo también fue relegado de la selección de Ecuador por Félix Sánchez

Pervis Estupiñán (izq.) y Byron Castillo celebran un gol de Ecuador ante Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago (Chile), el 16 de noviembre del 2021. Foto: EFE

Paulo Álvarez (D)

La primera convocatoria de Félix Sánchez Bas paraa la Selección de Ecuador trajo sorpresas. Sin embargo, Byron Castillo quedó nuevamente relegado, por sus problemas de identidad.

El jugador del León perdió su boleto hacia el Mundial de Qatar a última hora. Pese a que iba a ingresar en la lista de convocados por Gustavo Alfaro, este fue relegado de los citados después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tomara partido en el caso que lo involucraba a él y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Aunque contaba con el apoyo del entrenador, la decisión que se tomó fue preventiva y con el objetivo de evitar problemas a futuro. Se buscó que el futbolista acompañe a la nómina en calidad de invitado, aquello tampoco sucedió.



La última participación que tuvo Castillo con el combinado ecuatoriano fue en noviembre de 2022. Aquella actuación correspondió a un partido de preparación para la Copa del Mundo ante Iraq. En aquel choque salió lesionado y luego recibió la noticia de que no jugaría en el máximo certamen a nivel de selecciones.



Para la nueva convocatoria del otrora estratega de Qatar, dos laterales derechos ocupan en el que alguna vez estuvo su colega. Ángelo Preciado y José Hurtado fueron los llamados.



De acuerdo al dictamen del TAS, Castillo sí es convocable para la Selección de Ecuador. Pese a ello, los motivos por los que se impuso la resolución y el fallo en contra siembran un precedente que puede devenir en otros reclamos.

¿Qué dijo el TAS sobre Byron Castillo?

Después de que la Comisión Disciplinaria y al Cámara de Apelaciones de FIFA rechazará la denuncia sobre la FEF y Castillo, las partes acusadoras acudieron al TAS. Chile y Perú señalaban que el lateral no tenía la nacionalidad ecuatoriana y había sido incluido en las eliminatorias rumbo al Mundial con pleno conocimiento de ello.



Con aquella demanda, ambas selecciones buscaron acceder a la Copa del Mundo y que la Tri sea descalificada, lo cual no sucedió. El organismo resolvió que no se habían infringido criterios para la inclusión del defensa y su nacionalidad era legítima, sin embargo, los documentos que había utilizado para obtener la ciudadanía eran falsos.



La sanción para la escuadra de la mitad del mundo fue cubrir los gastos invertidos por los demandantes en el proceso. Asimismo se le restó tres puntos para la siguiente eliminatoria.

Félix Sánchez está al tanto de la situación en Ecuador

En su presentación, Félix Sánchez Bas sostuvo que conoce lo que sucedió y preparará al máximo a la escuadra con lo que tiene a la mano. Ante ello, no negó que las puertas estén cerradas para Byron Castillo, pero tampoco lo confirmó.



El entrenador, además, señaló que se encuentra expectante por lo que pueda llegar a pasar. La FEF intentará buscar la anulación del proceso y, ante ello, tiene más de un escenario.

