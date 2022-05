Byron Castillo sigue con prohibición de salir del país y no puede unirse a la Tri

Byron Castillo debe afrontar un proceso legal en el Ecuador, por lo que no viajará con la Selección a los amistosos previos al Mundial de Catar 2022. Foto: Instagram Byron Castillo

Redacción Deportes

El futbolista Byron Castillo Segura, del Barcelona SC, no puede incorporarse aún a la Selección de Ecuador para los amistosos en Estados Unidos. Tiene una prohibición de salida por un juicio de alimentos y presunta paternidad.

Castillo, en horas de la mañana de este martes 31 de mayo del 2022, aún no se incorporaba a la concentración de la Tricolor en Nueva Jersey. Esa información le confirmó uno de los delegados de la Selección a este Diario.

¿Cuál es la razón?

El futbolista aún no solucionaba el tema judicial y no puede salir del país vía aérea ni terrestre. El lunes 30 de mayo sus abogados no pudieron realizar ningún trámite porque su caso se lo trata en el cantón Sangolquí, donde no se atendió.

Recién, este martes 31 de mayo se hicieron gestiones por parte de los abogados del futbolista. A las 9:36, según registró la página web de la Función Judicial, se presentó un escrito.

El juicio de alimentos con presunción de paternidad se registró en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia, con sede en el cantón Rumiñahui, bajo el número 17205-2022-00211, el 21 de febrero del 2022.

El proceso se admitió en marzo, por la jueza Jackeline Patricia Meza Mera y se determinó que el deportista debía cancelar USD 119,33 mensuales, como pensión provisional, a favor de la parte demandante.

Además, la unidad judicial solicitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a Barcelona, remita la información sobre ingresos económicos del jugador. El oficio se copió además al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos.

Castillo tampoco pudo viajar a Caracas y Montevideo para los partidos que tuvo su equipo Barcelona SC ante Metropolitanos y Montevideo Wanderers, por la Copa Sudamericana.

El futbolista fue convocado por el entrenador de la Tricolor, Gustavo Alfaro para los amistosos de preparación de la Tricolor contra Nigeria, México y Cabo Verde, el 2, 5 y 11 de junio, en ciudades de Estados Unidos.