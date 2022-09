Byron Castillo se divierte al pegar su cromo en el álbum del Mundial

Byron Castillo en el momento que firma su cromo en el álbum del Mundial Catar 2022. Foto: TikTok La Tri

Redacción Deportes

Los seleccionados ecuatorianos no solo se divierten al pegar sus propios cromos en el álbum oficial del Mundial Catar 2022. Algunos besan las calcomanías, como en el caso de Ángelo Preciado, o hasta firman sobre su estampa como lo hizo Byron Castillo.

Divertidos videos que muestran la manera en la que algunos seleccionados llenan el álbum han sido publicados en el TikTok de La Tri, la cuenta de la Selección de Ecuador.

En uno de los videos más recientes se ve al lateral Byron Castillo, quien después de pegar con dedicación su cromo incluso lo firma con un marcador de color negro. Castillo, del Club León de México, se toma su tiempo para que la rúbrica quede perfecta.

Los seleccionados tricolores están ahora mismo en Murcia, España, ciudad donde se probarán en un partido amistoso ante la también mundialista selección de Arabia Saudita. El cotejo será el viernes 23 de septiembre del 2022 desde las 13:00 (hora de Ecuador).

Personal que acompaña a los futbolistas ha grabado a algunos de ellos mientras se divierten con el álbum oficial.

Un video llamativo es el del defensa Angelo Preciado, del KRC Genk de Bélgica, quien después de pegar su cromo besa el álbum.

En otro también se aprecia como Moisés Caicedo, el talentoso volante del Brighton & Hove Albion de la Premier League, se toma todo el tiempo que puede para que su imagen se pegue perfecta.

Sin dudas, llenar el álbum de la Copa Mundial Catar 2022 ha sido parte del tiempo de diversión y descanso de los seleccionados ecuatorianos durante su gira europea.

Un experto analizó el caso de Byron Castillo

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) recibirá otro revés en su intención de que se sancione a Byron Castillo y se le despoje del cupo mundialista a Ecuador.

Así lo considera Gerardo Acosta, abogado que formó parte por ocho años del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La ANFP se prepara para apelar el fallo del Comité de Apelaciones de la FIFA, que no dio paso al pedido de Chile sobre una supuesta irregularidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en alinear a Byron Castillo por la Tricolor, a quien acusan de haber adulterado su identidad.

“En este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel”, expresó el jurista en una entrevista con La Tercera de Chile.

El abogado considera que el argumento de Eduardo Carlezzo, jurista que representa a Chile para sancionar a Castillo, no tiene asidero. “La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP. No digo que (Carlezzo) no tenga razón, sino que él pretende que la FIFA juzgue la autenticidad del documento y la FIFA no tiene esa potestad”, añadió