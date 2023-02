Bryan Angulo y Jordy Alcívar, los jugadores más valiosos en LigaPro

Bryan Angulo y Miller Bolaños, jugadores del Club Sport Emelec. Foto: @CSEmelec

Redacción Bendito Fútbol (I)

El ariete del Emelec Bryan Angulo y Jordy Alcívar, del Independiente del Valle, son los jugadores más valiosos que tendrá la LigaPro Serie A de Ecuador 2023, en el inicio de la temporada.

Transfermarkt coloca a ambos en el top de los futbolistas que jugarán la LigaPro 2023 con un valor de mercado de USD 3,2 millones.



A sus 23 años Jordy Alcívar ya jugó en el fútbol del exterior cobijado por los colores del Charlotte F. C. de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, hasta donde llegó por pedido del entrenador español Miguel Ángel Ramírez, de pasado exitoso en el Independiente del Valle.



Sin embargo, el paso de Jordy Alcívar por la MLS no fue el mejor y en su temporada de debut jugó 22 partidos, anotó un gol y entregó una asistencia. En nueve de esos partidos ingresó al cambio y en el resto arrancó desde el vamos.



Previo a salir al fútbol del exterior debutó en la Primera División de Ecuador en Liga de Quito. Lo hizo en el 2018 y poco a poco se afianzó en el primer equipo.



Con los universitarios alcanzó a jugar 86 partidos, anotó cinco goles y entregó seis asistencias. Se marchó con el título del campeonato nacional de 2018, la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa Ecuador de 2020 y 2021.



Tras su paso por el Charlotte F. C. en el 2022 regresó en el 2023 al Independiente del Valle, cuadro en el que ya ganó la Supercopa Ecuador al derrotar por 3-0 a Aucas en el estadio La Cocha de Latacunga.

Bryan Angulo le pelea el puesto

Bryan Angulo, jugador de Emelec, es el segundo jugador más valioso de la LigaPro, también con un valor de marcado de USD 3,2 millones, sin embargo, la edad es un factor que inclina la balanza en favor de Jordy Alcívar.



Bryan Angulo tiene 27 años, mientras que Jordy Alcívar 23, lo que le da un margen más amplio de crecimiento y de regresar al fútbol del exterior con una valoración superior a la que tiene actualmente.



La última temporada de Bryan Angulo no fue del todo feliz. En 24 partidos que intervino con el Santos de Brasil anotó cinco goles y dio una asistencia, sin embargo, no fue renovado y volvió al fútbol ecuatoriano.

Los jugadores más valiosos

1. Jordy Alcívar - Independiente del Valle: USD 3,2 millones

2. Bryan Angulo - Emelec: USD 3,2 millones

3. Junior Sornoza - Independiente del Valle: USD 2,1 millones

4. Alexander Alvarado - Liga de Quito: USD 1,9 millones

5. Fernando León - Emelec: USD 1,6 millones

5. Richard Schunke - Independiente del Valle: USD 1,6 millones

5. Jhojan Julio - Liga de Quito: USD 1,6 millones

5. Carlos Villalba - Emelec: USD 1,6 millones

5. Ángel González - Liga de Quito: USD 1,6 millones

5. Lorenzo Faravelli - Independiente del Valle: USD 1,6 millones

Jordy Alcívar, mediocampista contratado por Independiente del Valle. Foto: IDV

