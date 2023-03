Brighton espera USD 110 millones para vender a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo en acción con el Brighton el 4 de febrero del 2023. Foto: @OfficialBHAFC

Alexis Sinchire (D)

El Brighton & Hove Albion tiene en Moisés Caicedo una verdadera joya que no quiere desaprovechar, por eso esperan venderlo por una cifra récord.

En el mercado invernal de enero de 2023 el Chelsea, pero sobre todo el Arsenal presionó para contratar a Moisés Caicedo y sacarlo del Brighton & Hove Albion en una operación que se proyectaba como la más cara que un equipo a pagado por un jugador ecuatoriano.



El Arsenal puso sobre la mesa USD 86 millones para contratar a Moisés Caicedo, sin embargo, el Brighton & Hove Albion no cedió. Pasada esa turbulencia el club anunció la extensión del contrato del ecuatoriano hasta 2027, con opción a extenderlo un año más.



El diario británico The Sun confirmó, el 18 de marzo, que el Arsenal mantiene como una de sus prioridades la contratación de Moisés Caicedo, por lo que en el verano europeo hará una nueva oferta para tenerlo en sus filas.



"Las Gaviotas están dispuestas a exigir 90 millones de libras esterlinas por su estrella", menciona The Sun en su portal web.



Al cambio de este lunes 20 de marzo los 90 millones de libras esterlinas se traducen en USD 110,4 millones, un valor que rompería todos los récords del fútbol ecuatoriano y de sudamericano.



Mientras se abre el mercado de traspaso de medio año en Europa, Moisés Caicedo mantiene al Brighton & Hove Albion cerca de la zona de clasificación a torneos europeos y en las semifinales de la FA Cup.​

Los sudamericanos más caros

Neymar, jugador brasileño del Paris Saint-Germain, es el más caro de toda la historia del fútbol. Su pase del FC Barcelona al PSG llegó a los 222 millones de euros.



El segundo sudamericano más caro es el también brasileño Philippe Coutinho. El FC Barcelona le pagó al Liverpool 135 millones de euros.



El podio lo completa el argentino Enzo Fernández. El Chelsea desembolsó 121 millones de euros al Benfica en el reciente mercado invernal de enero.

