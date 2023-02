Brasil, campeón del Sudamericano Sub-20 y estará en el Mundial de Indonesia

Brasil se consagró campeón del Sudamericano Sub-20, tras derrotar a Uruguay. Foto: Conmebol

Brasil fue el ganador del Sudamericano Sub-20 tras derrotar 2-0 a Uruguay. La 'Canarinha' llegará al Mundial de Indonesia como campeón sudamericano.

Al momento de realizar el sorteo del hexagonal final, el choque entre charrúas y uruguayos fue el designado para cerrar el certamen. A manera de condimento, ambos equipos fueron los más destacados de la llave y mantuvieron el suspenso del ganador hasta el último momento. Dado su rendimiento, el campeón se dirimió entre ambos.



Las dos escuadras llegaron invictas desde la fase de grupos y con resultados similares. En la primera llave, ambas se clasificaron hacia la ronda final en primer lugar y con 10 puntos. Hasta verse las caras celebraron un total de ocho partidos.



En el caso de los charrúas, estos habían acumulado un puntaje de 12 unidades en cuatro cotejos en la fase final. Los cariocas tenías 10, por lo que estaban obligados a ganar mientras a la 'Celeste' le era conveniente un empate.

​Primer tiempo brusco y sin goles

A las 18:00, luego de que se definiesen todos los clasificados al Mundial de Indonesia, el partido se llevó a cabo en el Campín de Bogota. Previamente, Ecuador había sellado su clasificación gracias a su triunfo sobre Paraguay y a la victoria de Colombia ante Venezuela.



La primera mitad del compromiso no tuvo mayores destellos. Los choques y la fricción protagonizaron el estilo de juego de ambos clubes. A su vez, aquello se dio debido a la paridad de cada uno de ellos.



Las ocasiones de gol no fueron claras y el encuentro se enfrascó en el centro del campo. Ahí estaba la batalla. Si bien Brasil fue más profundo y pudo penetrar un poco más a su rival, la oportunidad buscada no se le dio.



En los tiempos de descuento, el 'Scratch' adelantó sus líneas y probó remates desde fuera del área para intentar ponerse en ventaja. Una de las chances más claras llegó de tal manera, pero el arquero Randall Rodríguez estuvo mejor.

Brasil y su gol en los minutos finales

El segundo tiempo no distó mucho del primero en cuanto a los mostrado en estilos de juego y propuestas de cada una. Un error de cualquier escuadra bastaba para romper el marcador.



A los 52', un cabezazo de Guilherme sacó más de un suspiro para Uruguay. El remate del volante carioca se estrelló en el travesaño y le negó la primera a Brasil.



Los dirigidos por Marcelo Broli aguantaban y se mostraban firmes. Optaron por aguantar el empate para hacerse con el campeonato y aquello les dio resultado hasta el minuto 84.



Kaiki Bruno envió un centro desde el costado izquierdo. Andrey consiguió elevarse entre los defensores y conectó con la cabeza. Era el gol del campeonato.



Después de recibir el tanto en aquel momento, Uruguay entró en desesperación. Todos los charrúas se lanzaron al ataque y buscaron perder la menor cantidad de tiempo. La reacción fue tardía y Uruguay naufragó en la orilla.



Pedrinho apareció en los minutos de descuento y sentenció todo. Solo un defensor y el arquero uruguayo se encontraban a la altura de la media cancha; los demás, al ataque. El plantel perdió la pelota y el volante definió con el arco vacío.



Brasil se hizo con el título y sucede a Ecuador en él. En el Sudamericano previo de 2019, la Tri había levantado el trofeo.

