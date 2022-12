Benfica se interesa por la promesa ecuatoriana, Marcos Zambrano

Marcos Zambrano ya formó parte del equipo juvenil de la selección del Ecuador. Foto: Instagram @marcos.zambrano9

Paulo Álvarez

El Benfica se ha interesado por la joven promesa ecuatoriana de las inferiores del Philadephia Union, Marcos Zambrano, que destaca como delantero.

Así como previamente el Manchester United presentó interés en Kendry Páez, volante de 15 años de Independiente del Valle, esta vez lo han hecho los lusos con su compatriota. De acuerdo al Diario Récord de Portugal, el conjunto rojo espera su vinculación.



Según el rotativo europeo, el Benfica ya cuenta con un plan delineado para el jugador en caso de que se lleve a cabo la incorporación. Este no se sumaría de manera directa al primer equipo, sino que su rodaje iniciaría con la escuadra sub-23 (reserva) y la filial de la institución.



Antes, por las inferiores del Benfica y su categoría de reserva, ya pasó Jeremy Sarmiento. Hoy en día, el mediocampista forma parte del Brighton y es parte de la selección absoluta de Ecuador.



Zambrano podría ser uno de los nuevos prospectos a futuro del conjunto nacional. Previamente, el futbolista ya formó parte de convocatorias al plantel formativo.

Marcos Zambrano no seguirá en el Philadelphia Union

Si bien aún no se ha concretado su traslado hacia Portugal, lo que sí es seguro es que el futbolista no seguirá ligado al Philadelphia Union de Estados Unidos. En sus redes sociales, el juvenil se despidió de la escuadra.



El 12 de diciembre de 2022, Zambrano publicó un video con sus mejores goles. Junto a ello adjuntó un texto en el cual agradeció al club, a sus compañeros y a los entrenadores por el tiempo que permaneció.



"Dos magníficos años en una gran institución. Dos años de muchas alegrías, triunfos y pocos momentos malos (...) Nos vamos con mucha tristeza, pero tranquilos por haber dado todo por este equipo. Estamos preparados para nuevos desafíos", escribió.

Entre Estados Unidos y Ecuador

Si bien Marcos Zambrano ha estado presente en convocatorias de la 'Mini -Tri', esta no ha sido la única selección que se ha interesado en él. En junio de 2022 fue llamado por el equipo sub -19 de Estados Unidos -donde también tiene ciudadanía- y jugó en un amistoso. Pese a ello, aún es convocable para Ecuador, pues no ha tenido minutos con un combinado absoluto.



El jugador de 17 años, que el 20 de enero de 2023 cumplirá la mayoría de edad, llegó a jugar con el Philadephia en la MLS Next Pro, categoría de reserva para los clubes de primera división. De igual forma se llevó el campeonato de la categoría sub.17.



Dentro del fútbol ecuatoriano, el futbolista tuvo pasos por El Nacional, Clan Juvenil y Norteamérica. En las formativas del cuadro estadounidense también se desempeña su hermano menor.

