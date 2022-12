Asociación de Futbolistas Ecuatorianos analiza un paro debido a ocho extranjeros

Carlos Tenorio, presidente de la AFE, mostró su inconformidad con la decisión de aumentar las plazas extranjeras en LigaPro. Foto: Instagram @eldemoledor.21

Una paralización. Esa es la medida que analiza la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos (AFE) y su presidente Carlos Tenorio por el aumento de cupos para extranjeros en la LigaPro.

​De cara a la temporada 2023, 19 de los 26 clubes de la LigaPro -Serie A y B- aprobaron ampliar las plazas para jugadores foráneos. Los cupos se ampliaron de seis a ocho, no tendrán limitaciones para alinearse en cancha y tampoco habrá inconvenientes en caso de que un equipo tenga nacionalizados.



Los clubes que se opusieron a la medida fueron El Nacional, Orense, Universidad Católica, América de Quito y Manta. A ellos también se les unieron glorias del balompié nacional como Antonio Valencia, Franklin Salas y Carlos Tenorio desde la AFE.

Si bien en un inicio, el 'Demoledor' y su institución tan solo rechazaron la resolución, ahora tienen pensado tomar medidas. Carlos Tenorio conversó con EL COMERCIO y Bendito Fútbol, donde señaló que, de ser necesario, se convocaría a la paralización de sus representados.

"Estamos dispuestos a convocar a un paro, a parar el campeonato. Nosotros no queremos llegar a tomar ninguna medida que perjudique, pero sí necesitamos ser escuchados y que esta decisión tenga una explicación. No cualquiera, no decir: 'es que el jugador ecuatoriano hoy... es que vamos a abaratar costos', (eso) es una mentira.

Tienen que explicar cómo van a disminuir los costos y cuál es el motivo de incrementar ocho extranjeros. Muy difícil.", manifestó.



El exfutbolista señaló que desde su posición peleará por defender los derechos laborales de los futbolistas ecuatorianos. Además, señaló que la AFE envió una carta hacia la LigaPro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y GolTv -canal dueño de derechos de transmisión- para manifestar su malestar.

¿Habrá otras medidas desde la AFE?

Antes de llegar a una eventual paralización, Tenorio sostuvo que continuarán en resistencia a la decisión de los clubes de la LigaPro. Para ello tomarán otras medidas que espera surtan efecto.



El directivo señaló que, además de leyendas del balompié nacional, también cuenta con el apoyo de futbolistas en actividad. De tal manera, el considera que es necesario que estos muestren su postura dentro de la cruzada.



"Vamos a armar una campaña para que todos en sus redes coloquen y manifiesten el rechazo a las decisiones que mañana nos afectan. Si nosotros, como AFE, no recibimos un pronuciamiento de la LigaPro ni de la FEF, iremos a últimas instancias", puntualizó el 'Demoledor'.



Con las medidas a tomar se espera que la decisión que fue aprobada en el Consejo de Presidentes de la LigaPro sea revertida. De igual forma, el dirigente consideró que sería mucho mejor si, inclusive, se puede reducir el cupo de seis extranjeros que existía previamente.



Dentro de las acciones más próximas, la institución brindará una rueda de prensa sobre el tema. Esta será el 4 de enero de 2023.

Inconformidad con manejo dirigencial y afección al fútbol nacional

El rechazo a la resolución, para Tenorio, no solo va por la afección que le genera el aumento de cupos extranjeros al fútbol nacional, sino por el manejo dirigencial de este. De manera personal, él sostiene que también ha dado su postura como referente del balompié y con el objetivo de salvaguardarlo en el presente y futuro.



Según el representante de los jugadores, la decisión se la tomó sin tener en cuenta lo perjudicial que puede ser para estos y la vulneración hacia sus derechos. A su vez, consideró que debió existir un diálogo previo para analizar la iniciativa.



"¿Cuándo van a aparecer los jugadores jóvenes o los chicos si tienes todas las plazas copadas? Y el dinero nos interesa que se quede acá. Creo que es suficiente, para un país de 18 millones, cuatro o cinco extranjeros. (...) Estás entrando en lo humano, me estás mermando una plaza laboral que mañana puede mantener a una familia", especificó Tenorio.



El presidente de la AFE, además, fue crítico con la FEF debido a que no ha emitido una postura como ente rector del fútbol nacional. Asimismo, señaló que se ha invisibilizado a los futbolistas al momento de tomar decisiones.

