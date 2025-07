El Bayern Múnich hizo oficial este miércoles 30 de julio la incorporación del colombiano Luis Díaz, quien llega procedente del Liverpool. El extremo firmó contrato hasta junio de 2029 y vestirá el dorsal número 14 con el actual campeón del fútbol alemán.

“Desde hoy hago parte de esta linda familia. Un abrazo muy grande y especial para todos y ¡vamos! Mia san mia”, señaló en un vídeo en la red social X del Bayern el colombiano, en referencia al famoso lema del club que expresa la “autoconfianza, el orgullo, la singularidad y la unidad” del campeón y se traduce como “nosotros somos nosotros”.

En un comunicado del club señaló además que quiere ayudar al equipo bávaro con su forma de jugar al fútbol y su personalidad.

“Mi objetivo es ganar todos los títulos posibles: trabajaremos para ello como equipo cada día”, indicó Díaz, de 28 años.

Christoph Freund, el director deportivo del club, sostuvo que “Luis es peligroso, un goleador, y al mismo tiempo trabaja increíblemente duro para su equipo”.

“Es rápido, un futbolista versátil y aporta un estilo de juego intenso al terreno de juego. Además, ha adquirido mucha experiencia al más alto nivel con el Liverpool y la selección colombiana”, dijo.

Jan-Christian Dreesen, director general del FC Bayern, declaró por su parte que con Díaz “hemos logrado fichar a uno de los mejores extremos izquierdos de la Premier League”.

“Con él, llega en auténtico jugadorazo del Liverpool al FC Bayern: ha ganado títulos en cada uno de los clubes en los que ha jugado hasta la fecha”, añadió.

El atacante colombiano deja el Liverpool tras haber desempeñado un papel clave en la conquista “de cuatro trofeos importantes”. El último fue la Premier League inglesa la pasada temporada, destacó hoy el club en un comunicado.

“Tras fichar por Jürgen Klopp, Díaz tuvo un impacto inmediato. Desde sus primeras apariciones con la camiseta del Liverpool, demostró su ritmo, sus trucos y su rendimiento desde varias posiciones de ataque”, señaló la entidad.

Luis Diaz has completed a permanent transfer to Bayern Munich after three-and-a-half years with the Reds.



Everybody at Liverpool FC thanks Luis for all of his contributions during his time at the club and wishes him the best for the future.