Barcelona goleó a Macará con el retorno de Fabián Bustos

El futbolista Adonis Preciado en el encuentro contra Macará. Foto: Twitter @BarcelonaSc

Paulo Álvarez (D)

Barcelona Sporting Club goleó 5-3 a Macará, que no sale del descenso. El encuentro contó como debut para Fabián Bustos el nuevo DT de los toreros.

En medio de aplausos de la hinchada de Barcelona, el DT argentino fue recibido en su ingreso al Estadio Christian Benítez. En este 2022 abandonó el club para irse al Santos, sin embargo, retornó tras la desvinculación de Jorge Célico.



Los celestes llegaban con la imperiosa necesidad de sacar, por lo menos un punto, pues pelean por no descender hacia la Serie B. En la misma situación se encuentran otros tres elencos.



Los toreros fueron imparables en ataque durante los primeros instantes y tuvieron una marcada superioridad sobre sus rivales. A los 10 minutos, Jhon Jairo Cifuente puso el primer tanto para los guayaquileños.



Con un juego rápido y vertical, los locales lograron conseguir un tiro de esquina. Tras el cobro, Fidel Martínez impactó la pelota con un golpe de cabeza y, con un remate de pierna derecha, su compañero vulneró la valla de Johan Padilla.



El 'Ídolo' no se detuvo y continuó con la generación de jugadas potenciales de gol. Michael Carcelén tuvo una chance inmejorable en un contragolpe, sin embargo, el guardameta ganó el mano a mano en primera instancia y en el rebote.



El volante volvió a tener una nueva oportunidad en momentos posteriores, mas no la concretó. Aunque pareció que la defensa alcanzó a bloquear su incursión de manera lícita, el VAR debió intervenir.



Los auxiliares de video llamaron al juez central para que verifique una posible infracción. Tras observar la repetición, Guillermo Guerrero decidió dar un penal, pues habían impactado al mediocampista.



El lanzamiento fue ejecutado por Damián Díaz, capitán del equipo, y terminó en el fondo de las redes. Un fuerte remate a la derecha amagó a Padilla, que voló al palo contrario.



La reacción de Macará llegó a los 29 minutos gracias a Luis Mina, quien controló el balón en el área rival y, tras aguantar marcas, puso el descuento. El mismo futbolista puso el segundo a los 34 minutos tras un error de Adonis Preciado.



La etapa inicial terminó con el empate de 2-2 y con los visitantes con la moral alta y el objetivo de alcanzar la remontada. Aunque el espíritu de competitividad no faltó en el segundo tiempo, cuando cayó el tercer gol de Barcelona, el cotejo dio un giro radical.



A los 55 minutos, Fernando Mora convirtió un gol en propia puerta y dio pie a los locales para que arremetan y vuelvan a ser un vendaval en ofensiva. Michael Carcelén puso el cuarto a los 76 y Cristian Penilla a los 82.

Los celestes consiguieron el tercero, una vez más, gracias a Mina. El jugador convirtió desde el punto penal.



Pese a los dos goles encajados, los toreros mostraron un cambio radical en torno al estilo de juego y desempeño del anterior DT. La victoria los deja a cinco puntos de los líderes, quienes aún no disputan su partido. Pese a ello, el objetivo principal es llegar en óptimas condiciones a la final, a la cual accedieron tras ganar la primera etapa.



Macará se mantiene en el penúltimo escalafón de la tabla acumulada, que otorga un boleto hacia la Serie B. La entidad ambateña debe estar atenta a los resultados de 9 de Octubre y Técnico Universitario, rivales directos que aún no disputan sus encuentros. El Cumbayá, que también está en la pelea, venció en su más reciente evento.