Barcelona SC y Corinthians jugarán una de las llaves de la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El ganador se llevará el cupo a la fase de grupos del torneo y el perdedor tendrá el premio consuelo de ir a la Sudamericana.

En la fase 2, Barcelona SC eliminó a El Nacional por un marcador global de 2-1; mientras que Corinthians sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a Universidad Central de Venezuela con un global de 4-3.

Más noticias:

Barcelona SC vs. Corinthians, capítulo I

Las escuadras de Barcelona SC y Corinthians se enfrentarán por primera vez en la Copa Libertadores.

BSC se ha medido a los brasileños Sao Paulo (1972, 1992 y 2024), Santos (2004, 2017 y 2021), Palmeiras (2017 y 2023), Flamengo (2020 y 2021) Gremio (2017), Botafogo (2017), Coritiba (1986), Bangu (1986), Vasco da Gama (1998), Fluminense (2021) y América Mineiro (2022).

El primer antecedente de Corinthians enfrentando a los equipos ecuatorianos fue en 1977. Por Ecuador estuvieron presentes El Nacional (campeón) y Deportivo Cuenca (vicecampeón).

En su visita a Quito y Cuenca perdió por 2-1, y en Brasil ganaron por 3-0 y 4-0, respectivamente.

El grupo fue ganado por Internacional de Porto Alegre. Ese año solo clasificaba a la siguiente fase el primero.

El segundo antecedente se remonta a los octavos de final de 1996. En la ida, jugada en el Olímpico Atahualpa, ganaron por 1-3 a Espoli con dos autogoles de los ecuatorianos. En la vuelta los brasileños se impusieron por 2-0 para el 5-1 final del global.

En el 2000 el turno fue para Liga de Quito. En el grupo tres cayeron 6-0 en São Paulo y en Quito ganaron 0-2.

En el 2012 el que recibió a Corinthians en los octavos fue Emelec. En el Capwell fue 0-0 y en el Pacaembú la llave se resolvió por 3-0 con tantos de Fábio Santos, Paulinho y Alex.

El último antecedente fue en 2023. Esta vez Independiente del Valle los derrotó 1-2 en Brasil y en la revancha también fue victoria para los ecuatorianos por 3-0 en Quito.

La ida se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil y la revancha en el Neo Química Arena de São Paulo. Las fechas aún las tiene que definir la Conmebol, pero serán entre el 4, 5 y 6 de marzo y el 11, 12 y 13 del mismo mes.

Otras llaves de la Libertadores

Barcelona vs. Corinthians

Iquique vs. Alianza Lima

Boston River vs. Bahía

Cerro Porteño/Monagas vs. Melgar/Deportes Tolima

Entrevista a Gabriel Pereyra, DT de Aucas