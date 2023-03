Aucas pierde a uno de sus más fieles hinchas

Luis Villacís y Joel Jetacama con las camisetas de Aucas en 2020. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Deportes

Luis Villacís, hincha del Aucas, falleció en Quito. Se trata del maestro carpintero que en el 2020 compartía una comida con su nieto en el estadio de Chillogallo y cuyas conmovedoras fotografías se volvieron virales.

Amigos y familiares de Luis Villacís, de 83 años, asisten a su velorio, en Quito, este 28 de marzo del 2023.

En el 2020, las imágenes del abuelo y el nieto auquistas conmovieron a los hinchas orientales. Entonces, se armó una campaña para encontrarlos.

Fue así que el 13 de febrero del 2023 la dirigencia del Aucas invitó a Luis Villacís y a su nieto Joel Jetacama, entonces de seis años. Ambos llegaron ese día al estadio Gonzalo Pozo Ripalda en calidad de invitados de honor.

Fue un día inolvidable para ellos.

"Tenía 83 años, la fibrosis pulmonar lo acabó. Al menos pudo ver a su querido Aucas campeón. Eso lo alegró mucho", contó Fernando Tacuri, cuñado de Villacís, a este Diario.

Homenaje de Aucas en el 2020

“Ese día fuimos como todos los domingos al estadio. Llegamos a las 09:30 y el partido era a las 12:00. Nos acomodamos en las gradas y un Policía nos regaló unos helados. Ahí creo que nos hicieron las fotos”, recordó el maestro carpintero, en una nota de prensa publicada en Últimas Noticias.

El día que asistieron al estadio Luis y Joel recibieron camisetas, se sacaron fotos con el equipo de Primera y además recibieron abonos para acompañar al equipo a todos los partidos de esa temporada.

“Llevo a Joel al estadio desde que tenía un año y medio. Solo habla de su Aucas y de fútbol. Hasta se pelea con un vecino que es de Barcelona y unos primos que son de Liga”, dijo un sonriente Villacís, en la entrevista del 2020.

Entonces tenía 81 años y todos los días acudía a su taller de carpintería, en el sur de Quito. En ese espacio se hablaba de fútbol, sobre todo del 'Papá' Aucas que logró el histórico título de campeón en la campaña del 2022.

Luis Villacís y su nieto en el estadio del Aucas, en febrero del 2020. Foto: Facebook Juan David Jaramillo

“Me iba a ver al Aucas todos los domingos. Mi mamá me escondía los zapatos para que no fuera al estadio, pero yo me iba igual a pata llucha. Cuando no tenía para la entrada, con mis amigos nos colgábamos de los árboles con tal de ver al equipo”, recordó Villacís en el 2020.

Luis Villacís se fue de este mundo, pero dejó a su nieto una herencia incalculable como el amor por los colores del 'Ídolo del Pueblo'.

