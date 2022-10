Aucas busca ganar la etapa en LigaPro; así se jugará la fecha 15

Los jugadores del Aucas son los principales candidatos para ganar la segunda fase de la LigaPro en Ecuador. Foto: Cortesía Aucas

La fecha 15 de la segunda fase de la LigaPro marcará el fin de la temporada regular en la Serie A de Ecuador. El principal candidato para ganar la etapa es Aucas. Los partidos se disputarán del 21 al 23 de octubre del 2022.

El primer cotejo se jugará el viernes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar entre el Deportivo Cuenca y Mushuc Runa. Los locales celebrarán su acceso a la Copa Sudamericana 2023, mientras que la visita tiene la satisfacción que continúa un año más en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.



La jornada del sábado 22 de octubre no define nada por lo que toda la atención se traslada al domingo, día en el que jugará el Aucas.

Aucas vs. Gualaceo y Delfín vs. Universidad Católica, deciden al segundo finalista del año que enfrentará a Barcelona en las finales del 6 y 13 de noviembre. La ventaja la tiene los auquistas que con un solo punto se volverán inalcanzables para los católicos.



Para Delfín un punto se traducirá en la clasificación a la Copa Sudamericana del siguiente año. Quien le pelea esa posibilidad es el Orense que visita a Guayaquil City en el estadio Christian Benítez.



Para que los de la provincia de El Oro logren el cupo a la Sudamericana necesitan ganar su partido por al menos seis goles y esperar que Delfín pierda por al menos cinco, por lo que parece ser una misión casi imposible de lograr.

El principal candidato para ganar la etapa y llegar a la final del torneo es el Aucas.

Aucas y los horarios de la fecha 15

21 de octubre del 2022

19:00 Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca

​

22 de octubre del 2022

13:00 Macará vs. Liga de Quito

Estadio: Bellavista

Ciudad: Ambato



15:30 Emelec vs. Técnico Universitario

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil



18:00 Cumbayá vs. Barcelona

​Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito

​

Aucas, protagonista el 23 de octubre del 2022

15:30 Independiente del Valle vs. 9 de Octubre

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



18:00 Aucas vs. Gualaceo

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



18:00 Guayaquil City vs. Orense

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



18:00 Delfín vs. Universidad Católica

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

​

