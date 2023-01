DT César Farías recibió nuevo reconocimiento

César Farías, de 49 años, logró un récord de 22 partidos invicto y el título para Aucas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Paola Gavilanes (I)

El DT venezolano César Farías recibió el trofeo al Mejor Director Técnico Profesional de 2022; la entrega la hizo la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

El DT Farías se adjudicó el reconocimiento luego de alzar -con Sociedad Deportiva Aucas- la copa del campeonato nacional de la LigaPro. Después de 77 años de vida institucional, el conjunto oriental también se clasificó -por primera vez- a la Copa Libertadores. El gran desempeño del estratega le valió la renovación de contrato.

El trofeo de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha fue retirado por Julián Pastor. Farías no pudo asistir a la gala de premiación, pero se valió de red social Twitter para agradecer."Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Me siento muy honrado por este reconocimiento. Lamento no haber estado en tan maravillosa #GalaAPDP. Nos ha tomado trabajando en nuestra pretemporada para luchar por nuevas conquistas".

La hinchada auquista -ansiosa por ver nuevamente a su equipo en acción- se sumó a la celebración. Galo Negrete escribió: "El Mejor Técnico de 2022". Otro seguidor -también en Twitter- escribió: "Inmortal".

Activo en redes sociales

Farías es uno de los estrategas más activos en redes sociales. Desde su llegada al equipo oriental se ha valido de Twitter para expresarse: sobre el equipo, su familia y más.

El pasado 19 de enero compartió una foto familiar. La instantánea estaba acompañada por este texto: "Me llegó esta foto que guarda mi madre. No la había visto nunca, pero me acuerdo con mucha claridad de ese momento. Somos mi hermano Luis y yo en la Hacienda de Cariaquito en Carúpano, que era de nuestros bisabuelos del lado de los Farías". Continúa: "Mi padre y mi abuelo querían recuperarla y nos llevaban a ver otro lado de la vida, diferente al que vivíamos en Caracas. Fue muy agradable recibir esta foto que tiene un significado grande, hermanito. Hoy, en Villavicencio, me trae mucha nostalgia estos recuerdos maravillosos".

Esa humildad-precisamente- es la que lo ha acercado a la hinchada quiteña, y lo ha convertido en unos de los directores más queridos del país.