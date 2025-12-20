El Arsenal gana con Piero Hincapié en Inglaterra y sigue puntero

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

El Arsenal de Piero Hincapié se impuso por un marcador de 1-0 sobre el Everton en la fecha 17 de la Premier League de Inglaterra. El ecuatoriano jugó durante los 90 minutos y su equipo se mantiene como líder del torneo tras el triunfo.

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Piero Hincapié se consolida en la oncena titular del Arsenal

Piero Hincapié sumó su sexto partido al hilo como titular dentro de la Premier League y parece haberse consolidado en la zaga central del equipo de Mikel Arteta. El ecuatoriano tuvo su primera chance con la oncena inicial de los gunners, en la liga inglesa, en la fecha 12 ante el Tottenham.

Si bien antes ya había saltado a la cancha desde el pitazo inicial en la Champions League y la EFL Cup, este no conseguía encontrar regularidad. A raíz de la lesión de Gabriel Magalhaes, el ecuatoriano fue su reemplazante y supo aprovechar su oportunidad.

Dentro de todos los torneos, en total, Hincapié suma 12 partidos. Dentro de estos, en nueve ha tenido acción desde el inicio.

La victoria del Arsenal frente al Everton

El Arsenal desafió al Everton en el Hill Dickson Stadium y el choque le resultó más difícil de lo que parecía sobre el papel. Para el cotejo, la escuadra de Londres llegó como favorita en el primer puesto, mientras que los de Liverpool eran décimos.

Una acción puntual fue lo que rompió el partido e inclinó la balanza para el plantel blanquirrojo. Por lo demás, los ‘Toffees’ resultaron casi infranqueables. Un penal a los 27 minutos fue lo que le dio el triunfo al Arsenal.

A los 23 minutos, el Arsenal había tenido un tiro de esquina y Jake O’Brien saltó a cabecear. El defensor impactó el balón con las manos y, gracias a la intervención del VAR, se marcó el lanzamiento desde los 12 paso. Viktor Gyökeres lo ejecutó y puso el único gol del partido.

El Arsenal y Piero Hincapié quieren ser campeones

Con el triunfo, el Arsenal llegó a los 39 puntos dentro de su campaña y se mantiene como líder de la Premier League. Sus inmediatos perseguidores son el Manchester City con 37 puntos y el Aston Villa con 33.

En el caso del Everton, su posición no fluctúa. Pese a la derrota se mantiene en el décimo puesto del torneo inglés.

Información adicional: Los ‘Gunners’