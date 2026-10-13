Antonio Valencia revela por qué no llegó al Real Madrid

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El histórico exfutbolista ecuatoriano Antonio Valencia revivió sus momentos cuando estaba en actividad y se refirió a la posibilidad de haber llegado al Real Madrid. El ‘Expreso Amazónico’ reveló la razón por la cual no llegó al equipo español y prefirió al Manchester United.

Antonio Valencia y sus fallidos traspasos hacia el Real Madrid

Tras cinco años de haber colgado los botines, pero no lejos del fútbol, Valencia recordó su paso por el Manchester United en la antesala del partido de tal equipo frente al Atlético de Madrid, que se celebró durante este 13 de octubre del 2026. Los ‘Red Devils’, donde el ecuatoriano permaneció 10 temporadas, se enfrentarán al cuadro español en la UEFA Champions League.

Su llegada al equipo británico se dio a mediados de 2009 desde el Wigan y, en diálogo con diario AS de España, Valencia volvió a recordar que pudo llegar al Real Madrid. Al ecuatoriano, se le presentó la oportunidad en dos ocasiones y contó que, en la segunda, no desembarcó en la capital madrileña debido a motivos familiares.

“Tuve esa oportunidad, sí. Para mí, en ese momento, hubiera sido bonito, pero tomé la decisión de ir al United. Ahora, mirando atrás, estoy orgulloso, primero de que la gente del Madrid se fijara en un jugador como yo; y después de la carrera que tuve en el Manchester (…) No fue el profe —Alex Ferguson— (quien lo disuadió de ir en la segunda oportunidad), fue mi familia. Para mí, mi familia es lo más importante. Estaban cómodos y felices en Manchester. La decisión pasó por ahí”, señaló.

La carrera de Antonio Valencia con el Manchester United

Antonio Valencia llegó al Manchester United en 2009 y permaneció durante una década en Old Trafford. El ecuatoriano empezó como volante derecho, pero con los años también se consolidó como lateral.

Durante su etapa con los ‘Red Devils’, Valencia ganó 10 títulos: dos Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, cuatro Community Shield y una Europa League. Llegó a portar la cinta de capitán y cerró su ciclo en 2019.

En su paso por el Manchester sumó un total de 339 partidos, anotó 25 goles y brindó 62 asistencias. Se marchó en 2019 para regresar al fútbol ecuatoriano, donde recaló en Liga de Quito.

Entre los clubes por los que pasó, además del Manchester United, Liga y el Wigan, también se encuentran El Nacional, Villarreal, Recreativo de Huelva y Querétaro.

Manchester United y su presente

Manchester United atraviesa un arranque complicado en la temporada 2026-27. Después de seis fechas de Premier League, el equipo dirigido por Michael Carrick suma seis puntos y ocupa el puesto 13 de la tabla, con una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga. El registro representa su peor inicio liguero desde la campaña 1986-87.

En competencias europeas, el exequipo de Valencia cayó en su último partido frente al Atlético de Madrid por 2-0. Dentro de su primer partido en el certamen, el United venció por 4-0 al Sabah de Azerbayán.

Dentro de la Premier League ocupa el decimotercer lugar con seis unidades y en la Champions, el séptimo de la ronda liguera con tres unidades.

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