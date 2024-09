Antonio Valencia es el mejor jugador ecuatoriano del siglo XXI y una de las máximas leyendas del Manchester United, club que tiene en su palmarés haber ganado 20 veces la Premier League, dos con el ‘Toño’ en cancha.

La temporada 2018/19 marcó el fin de la carrera de Antonio Valencia con el Manchester United, equipo que apostó por su explosividad, velocidad y habilidad con el balón en el curso 2009/10, tras un espectacular rendimiento con el Wigan Athletic.

Valencia dejó una profunda huella en el United y cuando regresa a Odl Trafford los hinchas no pierden la oportunidad para darle su cariño al deportista que con la Selección de Ecuador jugó los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, este último como capitán.

El sábado 7 de septiembre de 2024 la Fundación Manchester United organizó un encuentro entre las leyendas del club inglés y sus homólogos del Celtic de Escocia.

Dimitar Berbatov, Darren Fletcher, Michael Carrick, Wayne Rooney, Paul Scholes, Mikaël Silvestre, Valencia, entre otros, fueron parte de este encuentro que buscó recaudar fondos para ayuda social.

A su ingreso al césped de Odl Trafford, el ‘Toño’ recibió una resonada ovación de los miles de hinchas que fueron a ver a sus antiguos jugadores, con los que vivieron los últimos años de gloria de una institución que en el presente no pasa por sus mejores días.

No es la primera vez que Valencia se une a un partido de leyendas del Manchester United; ya había participado en un encuentro similar contra los históricos del Liverpool en Anfield.

El juego de las leyendas

El partido terminó empatado 1-1 en el tiempo regular. En el lanzamiento de penales los escoceses ganaron por 5-4 ante la mirada de más de 33 000 hinchas, según datos del sitio web del United.

Como en su etapa de jugador activo, Rooney anotó el 1-1 con un certero tiro libre, demostrando que la calidad, pese a no estar en el mejor estado de forma, sigue intacta.

Tenés que cerrar el estadio 🔥 — Manchester United (@ManUtd_Es) September 7, 2024

Agregan que es la sexta vez que las leyendas del club se reúnen para un partido a beneficio. Antes lo hicieron para enfrenta al Real Marid, Bayern Munich, Barcelona y Liverpool.

El encuentro permitió recaudar cerca de un millón de libras esterlinas, algo más de 1,3 millones de dólares al cambio de este domingo 8, que serán destinados para ayudar a jóvenes que viven en el Gran Manchester y zonas aledañas.

“Creo que me desgarré (…) estoy jugado con Rooney, Carrick, el ‘Colorado’ (Scholes), ¿cómo me voy a salir? ¡No me salgo ni loco! (…) Tiene que romperse todo para que me saquen (…) Ni loco me sacan”, dijo el ‘Toño’ en un video colgado en su cuenta de X.

Thanks Manchester for the invitation.

Enjoying life. @ManUtd_Es Gracias Manchester por la invitación.

Disfrutando de la vida. @ManUtd_Es pic.twitter.com/0nSor28mxA — Antonio Valencia (@anto_v25) September 7, 2024

El ‘Toño’ y el United

Durante su tiempo en el Manchester United, Antonio Valencia disputó un total de 339 partidos, anotando 25 goles y brindando 62 asistencias, incluyendo contribuciones en la Champions League.

También fue capitán del club en sus últimas temporadas y ganó 10 títulos en casi 10 años, destacándose las dos Premier League (2010/11 y 2012/13) y la UEFA Europa League (2016/17), además de un subcampeonato de la Champions League (2010/11).

Valencia también ostenta el récord como el sudamericano con más partidos jugados en la Premier League, con un total de 325.

Entre sus logros individuales, recibió el premio al Mejor Jugador del Manchester United en la temporada 2012/13 y formó parte del Equipo Ideal de la Premier League (2009/10) y del Equipo Ideal de la Europa League (2016/17).

