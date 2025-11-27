(Video) Angelo Preciado marcó el gol del triunfo del Sparta Praga en la Conference League

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El Sparta Praga consiguió un valioso triunfo 1-0 como visitante ante el Legia de Varsovia, este jueves 27 de noviembre, por la cuarta jornada de la Uefa Conference League.

El ecuatoriano Angelo Preciado fue titular y anotó el gol de la victoria, mientras que su compatriota John Mercado ingresó en el segundo tiempo.

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La anotación de Preciado, la primera en esta temporada y la cuarta desde su llegada al club checo, permitió al Sparta Praga sumar tres puntos fundamentales en territorio polaco y escalar posiciones en la tabla.

Actualmente, el conjunto de Praga ocupa la undécima casilla, con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, manteniéndose en zona de clasificación a la siguiente fase.

Angelo Preciado, gol y MVP

Angelo Preciado disputó los 90 minutos del compromiso, desempeñándose como carrilero derecho en una línea de tres defensores.

Su actuación fue tan determinante que quedó como el jugador más destacado del partido por la aplicación SofaScore, que lo calificó con 8.0 puntos.

El gol de la victoria llegó a los 40 minutos del primer tiempo. Preciado apareció proyectado en ataque por el sector derecho, se metió en el área y, con un potente puntapié, superó al portero rival para anotar el único tanto del encuentro.

Además de su anotación, el ecuatoriano tuvo una actuación sólida: generó cuatro pases clave, alcanzó un 86% de precisión en sus pases, realizó un despeje, recuperó siete balones y ganó siete de los quince duelos que disputó.

Puntazo de Angelo Preciado para marcar su primer gol con Sparta Praha en Conference League. Lindo remate para sustentar la titularidad, como carrilero ofensivo obvio, no lateral interior como lo utiliza BKCC.pic.twitter.com/FZNOWiPmwr — Diego Briones (@Diego_Briones13) November 27, 2025

John Mercado aportó desde el banco

El también ecuatoriano John Mercado ingresó a la cancha poco después del inicio del segundo tiempo, en reemplazo de Veljko Birmančević, quien había dado la asistencia en el gol de Preciado.

Durante los más de treinta minutos que estuvo en el campo, Mercado aportó con un remate al arco, registró un 83% de acierto en pases, ganó una entrada, realizó una intercepción, recuperó cuatro balones y ganó la mitad de los duelos en los que participó.