Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil, presentó este lunes 25 de agosto la lista de convocados para los próximos partidos de eliminatorias Sudamericanas. El anuncio se realizó en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Río de Janeiro, y tuvo como gran novedad la ausencia de varias figuras.

En la convocatoria de 25 futbolistas no aparecen jugadores de peso como Vinícius Júnior, Rodrygo y, nuevamente, Neymar Júnior.

Las ausencias más llamativas de Brasil

Ancelotti explicó que varias de estas ausencias se deben a la necesidad de dar descanso a jugadores consolidados, considerando que Brasil ya tiene asegurado su cupo al Mundial 2026. Además, el italiano busca aprovechar estas jornadas para probar variantes y observar nuevos talentos.

“La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal“, afirmó el entrenador italiano al explicar las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última convocatoria.

En el caso de Vinícius, no podía ser considerado para el duelo ante Chile por suspensión, mientras que lo de Neymar obedece a unas molestias físicas en la última semana.

El DT también fue enfático: “Neymar tendrá que estar en una buena condición física para ayudar a la selección y hacer las cosas bien en el Mundial”.

Convocados de Brasil

Porteros: Alisson, Bento y Hugo Souza.

Defensas: Alexandro Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Vanderson y Wesley.

Centrocampistas: André Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton y Lucas Paquetá.

Delanteros: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha y Richarlison.

Los próximos partidos de Brasil

Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Hora: 19:30 (hora Ecuador)

Bolivia vs. Brasil

Estadio: Muncipal El Alto, El Alto

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 18:30 (hora Ecuador)

