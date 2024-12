Liga de Quito e Independiente del Valle tendrán su revancha de la final de ida de la Liga Pro durante este sábado 14 de diciembre de 2024 a las 15:30. Para el nuevo cotejo, los rayados deberán plantear una alineación para dar vuelta a un 3-0 previo, mientras que a los albos parten con comodidad.

El último compromiso del campeonato ecuatoriano se jugará en el Estadio de Independiente del Valle y los rayados contarán con el apoyo de sus hinchas. Para el cotejo se espera que el reducto de la escuadra negriazul cuente con un lleno total.

Más noticias:

De cara al compromiso, los futbolistas de Independiente del Valle manifestaron su confianza en la remontada y señalaron que no el sacrificio de su parte no faltaría. Asimismo, sostuvieron que no tenían margen de error y que debían saber manejar la presión para que no les juegue en contra.

Del lado de Liga de Quito, el DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez también se expresó en la previa del compromiso. El entrenador sostuvo que su equipo merece ser campeón y que su cuerpo técnico está enamorado de sus jugadores. Asimismo, prometió un tatuaje para recordar el momento si gana el título.

¿Qué planteamientos tendrán Liga de Quito e Independiente?

Liga de Quito, desde la llegada del DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez a mediados de la temporada 2024, ha jugado con 4-3-3. Aquel sistema, además, fue el que utilizó el entrenador argentino durante la final de ida en la que goleó a los rayados.

El esquema táctico obedece a una línea de cuatro defensores, sin embargo, lo más llamativo está en el medio campo. Allí, Sánchez utiliza un solo volante de contención y dos futbolistas más adelantados para funciones de conducción. En punta se ubica un solo centrodelantero y un extremo en cada andarivel.

A diferencia de Pablo Sánchez, el DT Javier Gandolfi de Independiente del Valle llegó desde el inicio de la temporada 2024. Este ha utilizado de manera habitual un esquema de 4-2-3-1, el mismo que le hizo ganar la primera etapa.

En el dibujo técnico, los rayados también tienen cuatro defensores en el fondo. A su vez, en el centro del terreno de juego cuentan con dos volantes defensivos, dos laterales y un enganche que conecta el juego con la zona delantera. En punta hay un solo ‘nueve’.

Alineación potencial de Liga de Quito

Alexander Domínguez (arquero); Daniel de la Cruz, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez (defensas); Ezquiel Piovi, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil (volantes); Bryan Ramírez, Álex Arce y Jhojan Julio (delanteros).

Alineación potencial de Independiente del Valle

Guido Villar (arquero); Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Yaimar Medina (defensas); Cristina Zabala, Joao Ortiz, Keny Arroyo, Bryan García, Renato Ibarra (volantes); Jeison Medina (delantero).